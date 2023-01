Australian Open: Αποκλείστηκαν Φριτζ και Ζβέρεφ

Συνεχίζονται οι εκπλήξεις στο Australian Open, καθώς μετά τον Κάσπερ Ρουντ και οι Τέιλορ Φριτζ, Αλεξάντερ Ζβέρεφ ηττήθηκαν στο 2ο γύρο και δεν θα συνεχίσουν την προσπάθειά τους στο τουρνουά της Μελβούρνης.

Ο Αμερικανός Φριτζ (Νο 9 στον κόσμο) ηττήθηκε από τον Αυστραλό, Αλεξέι Ποπίριν, (Νο 113) μετά από συνπαρπαστικό αγώνα με 6-7 (4/7), 7-6 (7/2), 6-4, 6-7 (6/8) 6-2, ενώ ο Γερμανός πρωταθλητής (Νο 13) αποκλείστηκε από τον Αμερικανό, Μάικλ Μοχ (Νο 107) με 6-7 (1/7), 6-4, 6-3 και 6-2.

JCA stands to salute @AlexeiPopyrin99! Scenes! Limbs!



The Aussie was brilliant to defeat Taylor Fritz 6-7(4) 7-6(2) 6-4 6-7(6) 6-2@wwos • @espn • @Eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/PqifVZCaO7