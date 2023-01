Australian Open: Εχασε σετ ο Τζόκοβιτς αλλά προκρίθηκε στον 3ο γύρο

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αντιμετώπισε προβλήματα για ένα σετ, το οποίο μάλιστα έχασε στο τάι μπρέικ, απέναντι στον Γάλλο Ενζό Κουακό, αλλά πήρε την πρόκριση για τον 3ο γύρο του Australian Open.

Ο Σέρβος τενίστας, ο οποίος κυνηγά τον δέκατο τίτλο της καριέρας του στη Μελβούρνη και 22ο συνολικά σε τουρνουά γκραν σλαμ, φάνηκε να έχει ενοχλήσεις στο μηρό κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ, όπου δεν έπαιξε όπως θα μπορούσε, υποχρεώθηκε να φτάσει στο τάι μπρέικ, το οποίο τελικά έχασε με 7-5 από το Νο 190 της παγκόσμιας κατάταξης. Το σετ αυτό, όμως, αποδείχθηκλε απλά μία παρένθεση, καθώς ο «Νόλε» κυριάρχησε στο υπόλοιπο του αγώνα και έφτασε στη νίκη με 6-1, 6-7, 6-2, 6-0.

Επόμενος αντίπαλος του Τζόκοβιτς θα είναι ο Βούλγαρος Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ (Νο 27 στο ταμπλό του τουρνουά), ο οποίος νωρίτερα αντιμετώπισε έναν άλλο Σέρβο, τον Λάζλο Τζέρε, και επιβλήθηκε με χαρακτηριστική άνεση 6-3, 6-2, 6-0.

