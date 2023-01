Australian Open: Στον τελικό η Ριμπάκινα

Η Έλενα Ριμπάκινα από το Καζακστάν εξασφάλισε την πρόκριση της στον τελικό του Australian Open.

Η πρωταθλήτρια Νο 25 στον κόσμο, νικήτρια στο τουρνουά του Γουίμπλεντον, νίκησε την Βικτόρια Αζαρένκα από τη Λευκορωσία (Νο 24) με 7-6 (7/4) και 6-3.

Η Ριμπάκινα θα παίξει για την κατάκτηση του τροπαίου το Σάββατο με τη νικήτρια του άλλου ημιτελικού μεταξύ της Αρίνα Σαμπαλένκα από τη Λευκορωσία (Νο 5) και την Πολωνίδα Μάγκντα Λινέτε (Νο 45).

Elena Rybakina's victory over Victoria Azarenka means there will be a new #AusOpen women's singles champion at #AO2023. 🏆 pic.twitter.com/Mw3dyEiqjh