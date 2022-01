Australian Open: Το πρωτοφανές ξέσπασμα του Μεντβέντεφ και η απάντηση του Τσιτσιπά!

O Ντανιίλ Μεντβέντεφ ξέφυγε κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ του σημερινού αγώνα του με τον Στέφανο Τσιτσιπά, για τα ημιτελικά του Australian Open.

Πιο συγκεκριμένα ο Ρώσος είχε ένα πρωτοφανές ξέσπασμα, διαμαρτυρόμενος εντονότατα στον διαιτητή, λέγοντας πως ο πατέρας του κορυφαίου Έλληνα τενίστα κάνει συνεχώς coaching και δίνει επανειλημμένα οδηγίες στον «Στεφ».

Μάλιστα ο Μεντβέντεφ έφτασε στο σημείο να αποκαλέσει τον διαιτητή «ηλίθιο». Χαρακτηριστικά είπε: «Mπορεί ο πατέρας του να του μιλάει σε κάθε πόντο; Είσαι ηλίθιος; Μπορείς να απαντήσεις στην ερώτησή μου; Δεν τον βλέπεις; Μιλάει σε κάθε πόντο. Δώσε προειδοποίηση. Απάντησέ μου και κοίτα με, σου μιλάω. Είσαι κακός. Απορώ πώς βρίσκεται σε τελικούς».

MEDVEDEV BLOWS UP! 😡😡



The Russian has sensationally accused Tsitsipas of being coached and has GIVEN IT to the umpire over it too! 🤯🤯#AusOpen - live on Channel 9, 9Now and Stan Sport. pic.twitter.com/8Xa3qOjvnf