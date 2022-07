«Eμφύλιος» Τσιτσιπά - Κύργιου στο Γουίμπλεντον: Αντάλλαξαν βαριές εκφράσεις μετά το τέλος του αγώνα

H ένταση μεταξύ του Στέφανου Τσιτσιπά και του Νικ Κύργιου συνεχίστηκε και μετά το τέλος της μεταξύ τους αναμέτρησης, με τον «Tsitsifast» να χαρακτηρίζει «τσίρκο» τη συμπεριφορά του Ελληνοαυστραλού «bully», όπως τον αποκάλεσε, και τον τελευταίο να απαντά... «είμαι από τους πιο συμπαθείς. Αυτόν δεν τον συμπαθούν, ας το πούμε».

«Ήταν σαν τσίρκο», είπε αρχικά ο Τσιτσιπάς, ο οποίος απολογήθηκε για την απόφαση του να... σημαδεύει με την μπάλα τον Κύργιο: «Σημάδεψα τον αντίπαλό μου, αλλά αστόχησα. Πρέπει να σταματήσει όλο αυτό, δεν είναι εντάξει. Κάποιος πρέπει να του μιλήσει. Υπάρχει οργή πίσω από αυτό, είναι σίγουρο. Δεν έχω συνηθίσει να παίζω έτσι, αλλά δεν γίνεται να είμαι σαν ρομπότ και να το αγνοήσω. Έχει συμβεί τρεις, τέσσερις φορές. Μια φορά, το καταλαβαίνω. Αλλά όταν συμβαίνει τόσες φορές, σε εκνευρίζει. Γιατί είσαι εκεί και κάνεις τη δουλειά και ακούς θόρυβο από την άλλη πλευρά χωρίς κανέναν λόγο.

Είναι ένα συνεχές bullying αυτό που κάνει. Κάνει bullying στους αντιπάλους του. Πρέπει να ήταν bully στο σχολείο του και εμένα δεν μου αρέσουν αυτοί οι τύποι. Δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι που υποβιβάζουν έτσι άλλους ανθρώπους. Έχει κάποια καλά στοιχεία στον χαρακτήρα του, αλλά έχει και μια κακή πλευρά, η οποία μπορεί να κάνει κακό στους ανθρώπους γύρω του».

Όσο για το γεγονός ότι τελικά του έδωσε το χέρι του, μετά το τέλος του αγώνα, είπε: «Το έδωσα γιατί ήταν ένα καλό ματς και πρέπει να συγχαρώ τον αντίπαλό μου, ποτέ δεν έχει υπάρξει ματς που να μην έχω δώσει το χέρι μου. Για τη συμπεριφορά του, όμως, αν υπήρχε χειραψία, θα την απέφευγα. δεν είναι αποδεκτή συμπεριφορά.

Stefanos Tsitsipas about Nick Kyrgios: "It's constant bullying. He bullies his opponents. He was probably a bully in school too. I don't like bullies. He has a very evil side to him" pic.twitter.com/jRKBth5CbD