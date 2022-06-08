ΕΟΕ: Οριστικά εκτός αποστολής για τους Μεσογειακούς Αγώνες ο Πιλίδης
Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2022, 13:26
Οριστικά εκτός αποστολής για τους Μεσογειακούς Αγώνες μένει ο Γιώργος Πιλίδης, έπειτα από τη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας της Ολυμπιακής Επιτροπής, η οποία ενέκρινε ομόφωνα τις λίστες με τους αθλητές.
Ουσιαστικά, δεν θα υπάρξει αλλαγή στην αποστολή, την οποία δήλωσε η ομοσπονδία Πάλης ώστε να ταξιδέψει στην Αλγερία για τους Μεσογειακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν στο Οράν της Αλγερίας από τις 25 Ιουνίου έως τις 6 Ιουλίου 2022, καθώς η ΕΟΕ ενέκρινε τις λίστες της εκάστοτε ομοσπονδίας.
Αυτό σημαίνει πως ο Γιώργος Πιλίδης ο οποίος είναι σε διαμάχη με την ομοσπονδία Πάλης, μένει οριστικά εκτός αποστολής.
Στο περιθώριο της ολομέλειας συναντήθηκαν και εκπρόσωποι της πάλης με τον επικεφαλής της ΕΠΟΠ και πρόεδρο της κωπηλατικής ομοσπονδίας, κ. Καρρά, με αφορμή τα όσα συνέβησαν στο Κιλκίς και με την απουσία του Πιλίδη από την Μεσογειακή ομάδα, με την ΕΟΕ να εξηγεί το σκεπτικό της απόφασης, ενώ όπως φαίνεται τα μέλη της ΕΟΕ έχουν δει και το οπτικοακουστικό υλικό από τα επεισόδια, που έπαιξε σε τηλεοπτική εκπομπή.
Η Ελληνική Αποστολή θα αναχωρήσει για το Οράν της Αλγερίας στις 23 Ιουνίου με ειδική πτήση της Αegean.
Αναλυτικά η σύνθεση της ομάδας:
ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗ
- ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
- ΜΕΛΙΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
- ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΥΛΑ
- ΤΣΑΜΟΥΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΕΑΣ
- ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
- ΘΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
- ΣΚΟΡΙΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
- ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ
- ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
- ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
- ΡΕΒΕΝΙΚΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
- ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
- ΤΑΝΤΑΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
- ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΤΟΛΙΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
- ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΠΟΝΤΙΦΗΞ ΔΑΝΑΗ
- ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 3X3 - ΓΥΝΑΙΚΩΝ
- ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
- ΚΟΡΡΕΖΩΗ
- ΣΤΟΥΠΑ ΝΕΦΕΛΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
- ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 3X3 - ΑΝΔΡΩΝ
- ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΚΑΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΚΑΠΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
- ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΡΑΤΕ
- ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΞΕΝΟΣΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
- ΞΕΝΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
- ΠΑΝΕΤΣΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
- ΤΖΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
- ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΧΑΡΑ
- ΒΑΖΑΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
- ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ
- ΓΚΟΛΟΜΕΕΒ ΚΡΙΣΤΙΑΝ
- ΔΑΜΑΣΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
- ΔΡΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΑΛΕΙΑ
- ΘΩΜΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
- ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΜΕΡΕΤΣΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΜΗΤΣΑΚΟΥ ΞΑΝΘΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
- ΜΠΙΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
- ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗ ΑΝΝΑ
- ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- ΣΑΧΑ ΙΩΑΝΝΑ
- ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΞΙΦΑΣΚΙΑ
- ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΕΤΑΞΙΑ
- ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
- ΧΑΛΔΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΠΑΛΗ
- ΒΛΑΝΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΖΑΧΕΙΛΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
- ΝΤΟΥΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΠΡΕΒΟΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
- ΠΡΕΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΒΛΑΝΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ
- ΑΝΘΟΥΛΗ ΜΑΡΘΑ ΕΥΔΟΚΙΑ
- ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
- ΚΛΕΠΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
- ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
- ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
- ΣΠΑΝΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ
- ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗ ΌΛΓΑ
- ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
- ΤΟΝΤΑΙ ΑΡΙΣΤΕΑ
- ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ - ΑΝΔΡΩΝ
- ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- ΒΟΥΛΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
- ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
- ΚΟΜΗΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΜΗΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΜΟΥΧΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΠΕΤΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
- ΧΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
- ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
- ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ
- ΤΖΟΡΤΖΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
- ΦΑΣΟΗ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
- MONAΣΤΗΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΒΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- ΓΚΙΤΕΡΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΚΕΡΑΜΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΜΙΝΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
- ΜΠΟTΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΝΕΣΤΟΡΑΣ
- ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΣΜΥΡΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
- ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
- ΤΑΣΙΟΥΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
- ΤΣΙΚΟΣ ΖΗΣΗΣ
- ΦΙΛΩΝ ΜΑΡΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
- ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΥΓΜΑΧΙΑ
- ΝΑΝΙΤΖΑΝΙΑΝ ΒΑΓΚΑΝ
- ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΟΛΓΑ ΠΑΥΛΙΝΑ
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
- ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
- ΚΟΡΑΚΑΚΗ ΑΝΝΑ
- ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
- ΜΙΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
- ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ Σ
- ΧΑΤΖΗΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΙΒΟΣ
- ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 5000μ.
- ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΜΕΛΙΝΑ 200μ.
- ΓΚΟΥΣΙΝΤΑΤΙ ΑΝΑ ΥΨΟΣ
- ΓΝΑΦΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 400μ. ΕΜΠΟΔΙΑ
- ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΛΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 800μ.
- ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 100μ.
- ΚΟΤΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 800μ.
- ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
- ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 5000μ.
- ΜΕΡΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΥΨΟΣ
- ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ
- ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ
- ΞΕΝΙΔΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 800μ.
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ100μ.
- ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 100μ. ΕΜΠΟΔΙΑ
- ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ
- ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1500μ.
- ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 200μ.
- ΤΣΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ
- ΧΑΪΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΚΟΣ
ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ
- ΚΑΛΤΕΚΗ ΦΑΙΔΡΑ
- ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
- ΤΕΛΗΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΖΟΥΝΤΟ
- ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΤΕΛΤΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
- ΤΣΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
- ΤΣΟΥΤΛΑΣΒΙΛΙ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ
- ΓΚΟΡΙΛΑ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΑΡΘΑ
- ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
- ΝΑΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
- ΨΑΡΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
- ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΑΛΜΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
- ΔΑΜΙΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
- ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΦΟΙΒΟΣ
- ΚΑΝΔΑΝΟΛΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΜΥΡΙΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
- ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- ΣΠΑΧΙΤΣ ΣΕΜΙΡ
- ΤΟΤΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΤΟΥΡΚΟΜΕΝΗΣ ΙΑΣΩΝ
ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
- ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
- ΑΣΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
- ΔΙΚΑΙΟΥΛΙΑΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
- ΚΟΤΣΙΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΜΠΑΜΠΑΤΖΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΠΑΓΙΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- ΣΙΝΑ ΑΡΜΑΝΤΟ
- ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- ΤΖΩΡΤΖΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
- ΤΟΣΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2022, 13:32