Φέντερερ: «Είμαι χαρούμενος, δεν θα άλλαζα τίποτε»

Λίγα λεπτά μετά το τέλος του αγώνα στο Laver Cup, με τον οποίο έκλεισε ένας 25ετής κύκλος, γεμάτος διακρίσεις και τρόπαια, ο Ρότζερ Φέντερερ διαβεβαίωσε ότι δεν αισθάνεται «λυπημένος», αλλά «χαρούμενος», παρά την συγκίνηση που τον κυρίευσε, ειδικά όταν μιλούσε για την οικογένεια του.

«Θα φθάσουμε εκεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, ε;», είπε με νόημα ο κορυφαίος τενίστας, αγκαλιασμένος από τον πρώην παίκτη, Τζιμ Κούριερ, ο οποίος τον ρώτησε στο γήπεδο και μπροστά στο κοινό, για τα πρώτα του συναισθήματα ως πρώην επαγγελματίας τενίστας.

«Ήταν μια υπέροχη ημέρα. Είπα στα παιδιά ότι είμαι χαρούμενος, δεν είμαι λυπημένος, είναι υπέροχο να βρίσκομαι εδώ», πρόσθεσε βουρκωμένος ο διάσημος Ελβετός και συνέχισε: «Δεν είχα τόσο άγχος. Αισθάνθηκα ενοχλήσεις στην γάμπα κατά την διάρκεια του αγώνα, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που τον τελείωσα. Θα ξαναέκανα όσα έκανα στην καριέρα μου χωρίς να αλλάξω τίποτε. Απλά μου άρεσε να παίζω τένις και να περνάω χρόνο με τους φίλους μου. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα τελείωνε εδώ, ήταν μια τέλεια διαδρομή».

Η ατμόσφαιρα, φορτίσθηκε έντονα συναισθηματικά, όταν ο Φέντερερ αναφέρθηκε στην οικογένεια του. «Πρέπει πραγματικά να το περάσω αυτό;», ρώτησε, πριν αλλάξει γνώμη: «όχι, δεν πειράζει, δεν τα πάω πολύ άσχημα μέχρι στιγμής, έχω την εντύπωση, τουλάχιστον μπορώ να μιλήσω. Στα οράματά μου, δεν μπορούσα ούτε να μιλήσω», είπε αστειευόμενος. Και αμέσως μετά, τίμησε την σύζυγό του, Μίρκα, την οποία γνώρισε πριν από 22 χρόνια και η οποία «τον στήριξε τόσο πολύ»: «Θα μπορούσε να με είχε σταματήσει εδώ και πολύ καιρό. Αλλά δεν το έκανε, με άφησε και μου επέτρεψε να συνεχίσω. Ήταν καταπληκτικό, ευχαριστώ».

