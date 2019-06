Φουντουλάκης: «Ο παραολυμπιακός αθλητισμός μέσο ένταξης και ενδυνάμωσης προσφύγων με αναπηρία στην Ελλάδα»

Ο Παραολυμπιακός Αθλητισμός λειτουργεί στην Ελλάδα ως εργαλείο κοινωνικής ένταξης και ενδυνάμωσης για τους πρόσφυγες με αναπηρία. Κι όλα αυτά, χάρη στο πρόγραμμα της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (ΕΠΕ) με την υποστήριξη του Ιδρύματος Agitos της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής, αλλά και με την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα (UNHCR), του Δήμου Αθηναίων (Develop Athens) και των οργανώσεων Solidarity now, Praxis και άλλων.

«Ο αθλητισμός είναι το καλύτερο εργαλείο για να εντάξεις άτομα με αναπηρία και να τα κάνεις να συμμετάσχουν ενεργά στη ζωή. Εμείς προσπαθούμε να φέρουμε τα παιδιά με αναπηρία και πρόσφυγες με αναπηρία στον αθλητισμό για να μπορέσουν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους αλλά και να γίνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας. Με τη βοήθεια της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής και του Ιδρύματος Αγκίτος αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε στόχο να τους φέρουμε κοντά στον αθλητισμό και να τους κάνουμε καλύτερους πολίτες. Ευελπιστούμε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τα προγράμματα αυτά και την επόμενη χρονιά», δήλωσε ο Γιώργος Φουντουλάκης, πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, η οποία ξεκίνησε από το 2016 να ασχολείται με την υποστήριξη προσφύγων και κατάφερε με τη βοήθεια της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής να στηρίξει την Ομάδα Προσφύγων, υποστηρίζοντας τον αθλητή Ιμπραήμ Αλ Χουσέιν ο οποίος αγωνίστηκε στην κολύμβηση και άνοιξε την παρέλαση των εθνών στο Στάδιο Μαρακανά. Στη συνέχεια δομήθηκε πρόγραμμα σε συνεργασία με το Ίδρυμα Αγκίτος που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2016. Ήδη έχουν συμμετάσχει 10 πρόσφυγες που έχουν προπονηθεί στα αθλήματα του Στίβου, της Ξιφασκίας με αμαξίδιο, της Άρσης Βαρών σε πάγκο, του Γκόλμπολ, της Καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο και της ποδηλασίας (χειρήλατο). Οι πρόσφυγες από τη Συρία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν προσπαθούν να ξεκινήσουν μια νέα ζωή μακριά από τον πόλεμο, στον οποίο έχασαν φίλους, συγγενείς και μερικοί από αυτούς απέκτησαν μια αναπηρία. Τον Ιούλιο θα συμμετάσχει ο αθλητής του προγράμματος Βισάμ Σάμι στο Παγκόσμιο κύπελλο Ξιφασκίας με αμαξίδιο στη Βαρσοβία.

Όπως δήλωσε και ο αθλητής Ιμπραήμ Αλ Χουσέιν, «όταν επέστρεψα στον αθλητισμό μετά τον ακρωτηριασμό μου στον πόλεμο στόχος μου ήταν να βοηθήσω όλους τους ανθρώπους που τραυματίστηκαν σε πολέμους οπουδήποτε στον κόσμο. Να ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας για να πετύχουμε ίσες ευκαιρίες για όλους τους αθλητές του κόσμου. Και αυτό είναι και το μήνυμα σε όλους τους πρόσφυγες με αναπηρία στην Ελλάδα, να τους στηρίξουμε να κάνουν αθλητισμό σε σωματεία αθλητών με αναπηρία».

Από τις αρχές του 2019 η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ηγείται του πρωτοπόρου Ευρωπαϊκού Προγράμματος STEADY-Project (Sport as a Tool for Empowerment for (Dis)abled Displaced Youth) με τη συμμετοχή 8 ακόμη εταίρων από 7 χώρες. Σκοπός του προγράμματος είναι να δημιουργηθεί ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο υποστήριξης νέων προσφύγων με αναπηρία που διεκδικούν την κοινωνική τους ενδυνάμωση και ένταξή τους στις χώρες φιλοξενίας τους μέσα από τη συμμετοχή τους σε Παραολυμπιακά αθλητικά προγράμματα.