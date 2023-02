Ημιτελικός Qatar Open: Μαρία Σάκκαρη-Τζέσικα Πεγκούλα 1-2 games (Πρώτο σετ)

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Novasports 6) η μονομαχία της Μαρίας Σάκκαρη με αντίπαλο την Τζέσικα Πεγκούλα, για τα ημιτελικά του Qatar Open.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο 7) φιλοδοξεί να ξεπεράσει το εμπόδιο και της Αμερικανίδας (Νο.3), προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό και να έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το τρόπαιο στην Ντόχα.

Η Μαρία ξεπέρασε το υψηλό εμπόδιο της Καρολίν Γκαρσία στα προημιτελικά, σημειώνοντας την πρώτη της νίκη επί της Γαλλίδας στο Tour και με ανεβασμένη ψυχολογία θα προσπαθήσει να κάμψει την αντίσταση και της εξαιρετικής Τζέσικα Πέγκουλα, η οποία είχε εύκολο έργο απέναντι στη Μπεατρίζ Χαντάντ Μαϊα (6-3, 6-2).

Η Σάκκαρη και η Πεγκούλα, έχουν τεθεί αντιμέτωπες έξι φορές στο παρελθόν, με τη Μαρία να έχει το «πάνω χέρι» στις μεταξύ τους μονομαχίες με 4-2.

H είσοδος των δύο αθλητριών στο κορτ:

