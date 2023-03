Indian Wells: Στα ημιτελικά με νέα ανατροπή η Σάκκαρη!

Παρότι έχασε το πρώτο σετ και έμεινε πίσω με 1-3, 15-40 στο δεύτερο, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.7) κατάφερε να λυγίσει με 4-6, 7-5, 6-1 την Πέτρα Κβίτοβα (Νο.15) και να κλείσει μεγάλο ραντεβού με την Αρίνα Σαμπαλένκα στην τετράδα. Η 24χρονη Λευκορωσίδα, νικήτρια του Australian Open και Νο.2 στον κόσμο, σταμάτησε με 6-4, 6-0 την Κόκο Γκοφ και πάει για τον τρίτο φετινό τίτλο της.

Η Μαρία έχει πετύχει όλες τις νίκες της στην Καλιφόρνια στα τρία σετ (4/4) και αυτή ήταν η τρίτη της ανατροπή, αφού έχασε το πρώτο σετ και στα ματς με Σέλμπι Ρότζερς και Ανχελίνα Καλίνινα!

Ούτε κόντρα στην Κβίτοβα ξεκίνησε καλά το ματς και φάνηκε να παραδίδει τα όπλα στην αρχή του δεύτερου σετ, όμως επιβίωσε, ανέβασε την απόδοσή της και πάτησε τελικά το γκάζι στο τρίτο σετ. Εκμεταλλεύτηκε, βέβαια, και τα 52 unforced errors της Κβίτοβα, μεταξύ των οποίων ήταν και 12 διπλά λάθη. Κάποια από αυτά, μάλιστα, ήταν καθοριστικά για την εξέλιξη του ματς.

Η ουσία, βέβαια, είναι ότι η Μαρία είναι στα ημιτελικά, χωρίς καν να παίζει το καλύτερό της τένις! Είναι, όμως, όλα ζήτημα πνευματικής δύναμης και αυτό σίγουρα είναι μια μεγάλη αλλαγή για την Ελληνίδα τενίστρια.

Η Μαρία δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί το πρώτο της service game στον αγώνα και μετά από ένα χαμένο μπρέικ πόιντ στη συνέχεια, δέχτηκε... σφοδρές επιθέσεις από την πολύπειρη αντίπαλό της και έμεινε πίσω με 2-5.

Η 31χρονη Τσέχα έχασε την ευκαιρία να κλείσει το σετ αμέσως μετά, καθώς «δώρισε» με τα λάθη της το μπρέικ στη Μαρία, όμως η μίνι αντεπίθεση της 27χρονης Ελληνίδας σταμάτησε τελικά στο δέκατο γκέιμ.

Παρότι το 40-15 έγινε 40-40 με δύο (ακόμα) διπλά λάθη, η Κβίτοβα πήρε δύο πόντους στη σειρά και έκανε το 0-1.

Η Σάκκαρη δέχτηκε μπρέικ και στο πρώτο γκέιμ του δεύτερου σετ και βρέθηκε έναν πόντο μακριά από το δεύτερο στο τρίτο γκέιμ, όμως κατάφερε να παραμείνει όρθια. Η αστάθειά της στο σερβίς, όμως, συνεχίστηκε με αποτέλεσμα να βρίσκει επιστροφές η Κβίτοβα και να έχει δύο ακόμα μπρέικ πόιντ στο 1-3.

Η Μαρία όχι μόνο κατάφερε να αποδράσει ξανά, αλλά με τη... βοήθεια της Κβίτοβα (είχε άλλα δύο διπλά λάθη) σημείωσε μπρέικ από 40-0 στο επόμενο γκέιμ και ξαναμπήκε στο ματς (3-3).

Αν και η Κβίτοβα απείλησε για άλλη μια φορά το σερβίς της Σάκκαρη, η Νο.7 τενίστρια στον κόσμο μπόρεσε να κρατήσει και να περάσει για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ με 4-3.

Η Τσέχα, λοιπόν, βρέθηκε ξαφνικά υπό πίεση και τελικά λύγισε... μια ανάσα πριν το τάι μπρέικ, αφού η Μαρία εκμεταλλεύτηκε το μοναδικό σετ πόιντ της στο 6-5 και έφερε το ματς στα ίσα!

To μομέντουμ ήταν πλέον στην πλευρά της Ελληνίδας και τα πράγματα φάνηκαν να ξεκαθαρίζουν όταν η Μαρία εκμεταλλεύτηκε το μπρέικ που της έδωσε η Κβίτοβα με διπλό λάθος στο 2-1.

Η Τσέχα, πάντως, αντέδρασε στο επόμενο γκέιμ και είχε δύο μπρέικ πόιντ, ωστόσο η Σάκκαρη εδραίωσε το προβάδισμά της περνώντας μπροστά με 4-1.

Marching on 🇬🇷@mariasakkari pieces together the comeback to slay Kvitova 4-6, 7-5, 6-1 and return to the semis.#TennisParadise pic.twitter.com/s7YqHqNgn6 — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 16, 2023

Σα να μην έφτανε αυτό για την Κβίτοβα, η Μαρία πέτυχε ένα ακόμα μπρέικ από 40-0 στη συνέχεια και πήρε τις μπάλες να σερβίρει για την πρόκριση στο 5-1. Έχασε το πρώτο της ματς πόιντ στο 40-15, αλλά τελικά έκλεισε τον αγώνα στο επόμενο μετά από τεράστια προσπάθεια διάρκειας 2 ωρών και 15 λεπτών.

Comeback complete ✅@mariasakkari battles to a 4-6, 7-5, 6-1 victory over Kvitova & will meet Sabalenka in the semis!#TennisParadise pic.twitter.com/lAHWNSpCaw — wta (@WTA) March 16, 2023

Θα έχει τώρα μια μέρα ξεκούρασης και την Παρασκευή (17/3) το βράδυ θα διεκδικήσει τη δεύτερη σερί πρόκρισή της στον τελικό! Η Σαμπαλένκα προηγείται στο head to head με 4-3, αλλά η Μαρία έχει δύο σερί νίκες στα δύο τελευταία WTA Finals.

Το άλλο ζευγάρι των ημιτελικά θα προκύψει από τα σημερινά ματς Μούχοβα-Ριμπάκινα και Σβιόντεκ-Κιρστέα.

Πηγή: SDNA