Υποψήφιος για World Sailor of the Year ο Κύπριος Ολυμπιονίκης Παύλος Κοντίδης

Ο Κύπριος ιστιοπλόος, κάτοχος του ασημένιου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου και δις παγκόσμιος πρωταθλητής, Παύλος Κοντίδης, συμπεριλήφθηκε ανάμεσα στις πέντε υποψηφιότητες για τον κορυφαίο τίτλο τιμής στο χώρο της παγκόσμιας ιστιοπλοΐας, αυτόν του «Rolex World Sailor of the Year» για το 2018. Οι υποψηφιότητες προέρχονται τόσο από τις Ολυμπιακές κατηγορίες όσο και από την ιστιοπλοΐα ανοικτής θαλάσσης.



Στην ψηφοφορία για την ανάδειξη του κορυφαίου μετέχει και το κοινό από όλο τον κόσμο, ψηφίζοντας στο http://www.sailing.org/news/2018vote.php#.W8R5o2gzbIW. Η ψηφοφορία του κοινού, η οποία προσμετράει 30% στο τελικό αποτέλεσμα, ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (29/10). Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 30 Οκτωβρίου στη Φλόριντα των ΗΠΑ. O 28χρονος ιστιοπλόος των σκαφών τύπου Laser για πρώτη φορά στην καριέρα του είναι υποψήφιος για τον συγκεκριμένο τίτλο, ενώ είναι και ο πρώτος Κύπριος που προτείνεται για τον τίτλο του κορυφαίου στον κόσμο, στο άθλημά του.



Οι τελευταίοι δώδεκα μήνες ήταν μαγικοί για τον ιστιοπλόο του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού, αφού στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο Σπλιτ το 2017 και Παγκόσμιος Πρωταθλητής στη Δανία το 2018. Στο μεσοδιάστημα, κέρδισε τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης και αναρριχήθηκε στο Νο1 του κόσμου, στην κατηγορία Laser, για πρώτη φορά στην καριέρα του.



Στους άνδρες υποψήφιοι είναι ακόμη ο Γάλλος Σαρλ Κοντρελιέ της Volvo Ocean Race, το δίδυμο των 49er Σίμε και Μίχοβιλ Φαντέλα από την Κροατία, ο Ολλανδός Ντόριαν Φαν Ραϊσελμπέργκε από τα RS:X και ο Ιταλός Ρουτζέρο Τίτα από τα Nacra.



O θεσμός του «Rolex World Sailor of the Year» δημιουργήθηκε το 1994 και έκτοτε, σε ετήσια βάση, η World Sailing και η Rolex, βραβεύουν τον κορυφαίο άνδρα και γυναίκα ιστιοπλόο ή πλήρωμα, τόσο από τις Ολυμπιακές κατηγορίες όσο και στην ανοικτή θάλασσα.