Iντάλγκο: «Ο Θεός να μας βοηθήσει, είναι αθλητισμός δεν είναι πόλεμος…»

Τα όσα διαδραματίστηκαν στο κλειστό του Αγ. Θωμά με τα επεισόδια ανάμεσα στους οπαδούς του Παναθηναϊκού και τη ρίψη δακρυγόνων από την αστυνομία, έχουν επιφέρει καθυστέρηση στην έναρξη του ημιτελικού του CEV Challenge Cup μεταξύ του «τριφυλλιού» και του Ολυμπιακού.

Ο Κουβανός ακραίος των Πειραιωτών, Σαλβαντόρ Ιντάλγκο, με ανάρτηση στα social media μέσα από τα αποδυτήρια, όπου φαίνεται δακρυσμένος, αναφέρει πως είναι συγκλονισμένος από όσα έγιναν.

«Τι πάει λάθος εδώ. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είμαστε εκτός του γηπέδου επειδή αυτοί εκεί έξω πετούν δακρυγόνα. Τα μάτια μου, τα μάτια μας. Δεν μπορούμε να δούμε καλά, τα πρώτα 10-15 λεπτά ήταν ο πιο φρικτός πόντος που έχω νιώσει στα μάτια μου. Ο Θεός να ευλογήσει τους παίκτες του Ολυμπιακού. Είναι αθλητισμός, όχι πόλεμος», ανέφερε στο μήνυμά του.

What’s wrong here.I can’t believe it.We out of the court because they are out there throwing pepper gas.

My eyes , our eyes 👀 we can’t even see,first 10-15 min were the most horrible pain ever on my eyes!

God Bless Olympiacos Volleyball players.That’s SPORT NO WAR @CEVolleyball pic.twitter.com/hPR22euH1u