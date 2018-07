Λάμψη αστέρων στο Show Me The Way

Στον πολυχώρο Fougaro του Ναυπλίου πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης η πρωτοποριακή εκδήλωση του Danaon Cup «Show me The Way» με καταξιωμένους αθλητές και προπονητές να μοιράζονται τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους με τους μικρούς αθλητές και τις μικρές αθλήτριες που συμμετέχουν στην φετινή διοργάνωση.





Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Χάντμπολ Δρ. Μουσταφά Χασάν, ενώ παρόντες ήταν επίσης ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδας κ.κ. Νεκτάριος, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Danaon Cup και Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας Τάσσος Χειβιδόπουλος, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας.





Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος Κώστας Γκαντής, ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Εφήβων του 2021 και αντιπρόεδρος της ΟΧΕ Στέφανος Σταμούλης, ο διευθυντής αγωνιστικού του Παγκοσμίου Παναγιώτης Τραϊκόγλου, ο Ειδικός Γραμματέας της ΟΧΕ Μπάμπης Προδρομίδης, το μέλος του Δ.Σ. της ΟΧΕ Θωμάς Μουμτζιδέλλης, οι τεχνικοί σύμβουλοι ανάπτυξης και Εθνικών ομάδων Παναγιώτης Ιατρούδης, Νίκος Μάντζος, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, πολλοί προπονητές και υποστηρικτές του Danaon Cup.





Βράβευση Χασάν





Συναυλία με τον Σίμο Γκάτση και την μπάντα του





Μίλησαν με τα ινδάλματα τους







Φραγκούλα Παπανικολάου (αρχηγός Εθνικής Γυναικών): «Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ και είμαι πολύ χαρούμενη. Ελπίζω να περνάτε τέλεια. Ελπίζω να μπορέσετε να πάρετε όλα όσα σας προσφέρει αυτή η διοργάνωση. Είναι ένα δώρο για εσάς και εύχομαι να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα»





Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Danaon Cup 2018 και Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας Τάσσος Χειβιδόπουλος μαζί με το μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Danaon Cup 2018 Νίκο Βλαχοσπύρο τιμησαν για την στήριξη του στο ελληνικό χάντμπολ τον Δρ. Μουσταφά Χασάν, ενώ ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Χάντμπολ τους προσέφερε το λάβαρο της IHF.Στον χώρο του Φουγάρου υπήρχε περίπτερο του Συλλόγου Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών (Όραμα Ελπίδας), για δειγματοληψία όσων ενηλίκων επιθυμούσαν να γίνουν εθελοντές δότες. Την εκδήλωση πλαισίωσε με μουσική και τραγούδι ο Σίμος Γκάτσης μαζί με την μπάντα του, χαρίζοντάς μας μια άκρως διασκεδαστική βραδιά.Οι προσκεκλημένοι αθλητές-προπονητές που δέχθηκαν ερωτήσεις από τους μικρούς αθλητές του Danaon Cup ήταν οι Γιώργος Ζαραβίνας (νταμπλούχος με τον Ολυμπιακό, πρώην αρχηγός Διομήδη που κατέκτησε το Τσάλεντζ Καπ), Γιώργος Μαστορογιάννης (πλέι μέικερ του ΠΑΟΚ, πρώην αρχηγός Εθνικής Ανδρών και Διομήδη Άργους), Δημήτρης Τζηράς (νταμλούχος με τον Ολυμπιακό και MVP της Handball Premier), Φραγκούλα Παπανικολάου (νταμπλούχος με την Νέα Ιωνία, αρχηγός Εθνικής Γυναικών), Νάνσυ Στρατάκη (διεθνής περιφερειακή του ΠΑΟΚ) και Αγνή Ζυγούρα (διεθνής πλέι μέικερ, νταμπλούχος με Νέα Ιωνία και από φέτος στον ΠΑΟΚ).«Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς η παρουσία του προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης του Δρ. Μουσταφά Χασάν, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε που με την παρουσία του δείχνει ότι κάθε χρόνο το τουρνουά μας μεγαλώνει. Ευχαριστώ επίσης τον Παναγιώτη Τραϊκόγλου για την πολύτιμη βοήθεια του. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα φέτος το Όραμα Ελπίδας που βρίσκεται πρώτη φορά εδώ με απώτερο στόχο την ενίσχυση της τράπεζας του μυελού των οστών και περιμένουμε όλους να γίνουν δωρητές κρατώντας μια μπατονέτα στο χέρι. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους μεγάλους αθλητές που σε λίγο θα συμμετάσχουν στο Show me the way και θα σας δείξουν το δρόμο που αυτοί ακολούθησαν και έχουν προσφέρει πολλά στο άθλημά μας. Τελειώνοντας θέλω να ευχαριστήσω αυτούς που χωρίς την βοήθειά τους δεν θα μπορούσε να γίνει το τουρνουά. Αρχικά το Διοικητικό Συμβούλιο του Διομήδη και όλους όσοι μας βοήθησαν να γίνει αυτό το τουρνουά πραγματικότητα. Το τουρνουά είναι μια μεγάλη παρέα που τόσα χρόνια υπηρετούμε το άθλημα και να είστε βέβαιοι πως θα συνεχίσουμε να το κάνουμε».«Να είστε μαχητές και στο γήπεδο και στη ζωή και σας εύχομαι πάντα ψηλά και ψηλότερα. Ο Θεός μαζί σας».«Συγχαρητήρια σε όλους του αθλητές και τις αθλήτριες. Εκ μέρους της Ομοσπονδίας έχω να σας πω ότι φέτος το τουρνουά ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Φέτος το τουρνουά άγγιξε τους 1.000 αθλητές. Φέτος έχουμε και την συμμετοχή των Εθνικών μας ομάδων αλλά και ιδιαίτερα την ομάδα που θα μας εκπροσωπήσει στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Εφήβων του 2021 που θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Κάθε χρόνος που περνάει, το τουρνουά γίνεται όλο και μεγαλύτερο και πιο ποιοτικό. Όλοι όσοι έχουν συμμετέχουν σε αυτό πρέπει να καταλάβουν και να βοηθήσουν έτσι ώστε η Αργολίδα να αποκτήσει καινούργιες εγκαταστάσεις και να μην είναι ένα απλό διεθνές τουρνουά αλλά ένα διεθνές γεγονός κάθε χρόνο».«Θέλω να ευχαριστήσω αρχικά την Ελληνική Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης και την Οργανωτική Επιτροπή του τουρνουά. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ μαζί σας. Είναι μια διεθνή διοργάνωση, καθώς συμμετέχουν αρκετές ομάδες που είναι εκτός Ελλάδας και θα ήθελα να δω και νέες χώρες σε αυτό το τουρνουά. Εκ μέρους της Διεθνούς Ομοσπονδίας Χάντμπολ θα ήθελα να εκφράσω το θαυμασμό μου για όλες αυτές τις ομάδες που υποστηρίζουν το χάντμπολ και αυτήν την διοργάνωση, καθώς επίσης και όλους τους εθελοντές που εργάζονται γι αυτήν. Ελπίζω όλους εσάς να σας δω να παίζεται στις Εθνικές σας ομάδες και να συναντηθούμε ξανά στο μέλλον σε κάποια διεθνή διοργάνωση. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ όλους».«Καλωσορίζω όλες τις ομάδες σε αυτό το όμορφο μέρος. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή τουρνουά το Danaon Cup. Η παρουσία και του προέδρου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Χάντμπολ Δρ. Μουσταφά Χασάν, αλλά και του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Κώστα Γκαντή δίνει ιδιαίτερη προώθηση σε αυτό το εξαιρετικό σπορ. Η περιοχή της Αργολίδας αλλά και όλης της Πελοποννήσου δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη του αθλήματος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους προπονητές, τους αθλητές αλλά και τους γονείς που βρίσκονται εδώ κοντά μας. Βεβαίως θα ήθελα να ευχαριστήσω την εξαιρετική Οργανωτική Επιτροπή και την Ελληνική Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης που κάνουν σημαντικά βήματα προόδου για το άθλημα. Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκεται εδώ ο πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Χάντμπολ Δρ. Μουσταφά Χασάν, ο οποίος έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του ελληνικού χάντμπολ. Κύριε πρόεδρε της ελληνικής Ομοσπονδίας, το 2021 θα έχουμε έτοιμο ένα νέο αθλητικό χώρο για το χάντμπολ και νομίζω θα έχουμε τις προϋποθέσεις να φιλοξενήσουμε έναν όμιλο του Παγκοσμίου πρωταθλήματος Εφήβων. Εύχομαι σε όλους να περάσετε καλά και να θυμάστε αυτό το τουρνουά».«Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι σήμερα σε έναν αγαπημένο χώρο και σε μια αγαπημένη πόλη. Η ομάδα αυτή με αγάπησε και την αγάπησα κι εγώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την Οργανωτική επιτροπή για την ευκαιρία που δίνουν σε προπονητές και αθλητές να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο μεγάλο τουρνουά. Μέσα από αυτά τα τουρνουά έχουν την ευκαιρία να γίνουν καλύτεροι αθλητές, καλύτεροι προπονητές και ομάδες. Έχω όμως να παρατηρήσω ότι από την πρώτη χρονιά που δημιουργήθηκε το Danaon Cup, χρόνο με το χρόνο γιγαντώνεται και είμαι σίγουρος ότι σε μερικά χρόνια θα πρόκειται για ένα από τα κορυφαία τουρνουά στον κόσμο. Επίσης, σε κάποιες δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα μας δίνει την ευκαιρία στις Εθνικές ομάδες να παίζουν φιλικούς αγώνες και να προετοιμαστούν για τις επίσημες υποχρεώσεις τους. Δεν πρόκειται για μια υπόθεση του Διομήδη και της Αργολίδας, αλλά για μια υπόθεση Εθνική. Ευχαριστώ και πάλι για την τιμή που μου κάνατε. Εύχομαι καλή επιτυχία και υγεία σε όλους τους αθλητές».«Είναι μεγάλη χαρά για εμάς να βρισκόμαστε σε τέτοιες διοργανώσεις καθώς στο πρόσωπό σας βλέπουμε τους εαυτούς μας πριν από 10-15 χρόνια όταν ήμασταν κι εμείς σε τέτοια τουρνουά. Μέσα από τέτοιες διοργανώσεις γνωρίσαμε τους φίλους μας και μετά από καιρό κάναμε και οικογένειες. Απολαύστε τη διοργάνωση και δώστε ραντεβού πάλι του χρόνου».«Με μεγάλη μου χαρά δέχθηκα την πρόσκληση στο Danaon Cup. Είναι μια πολύ σημαντική διοργάνωση. Όπως βλέπω είναι πολύ όμορφα εδώ πέρα. Πιστεύω όλοι να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας, αν και πιστεύω ότι στην ηλικία σας δεν παίζει και τόσο μεγάλο ρόλο το αποτέλεσμα. Το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει φιλία μεταξύ όλων των παιδιών. Εύχομαι να απολαύσετε τις στιγμές που σας έμειναν σε αυτό το τουρνουά και καλή συνέχεια σε όλους».«Είστε πάρα πολύ τυχεροί που βρίσκεστε σε μια τέτοια διοργάνωση. Εμείς στην ηλικία σας δεν είχαμε τέτοιες ευκαιρίες. Εύχομαι να απολαύσετε αυτές τις στιγμές και να περάσετε όμορφα».«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας. Χαίρομαι που βλέπω νέα παιδιά στο άθλημα και που συναναστρέφονται με παιδιά της ηλικίας τους όπως κάναμε κι εμείς κάποτε. Αυτές οι εμπειρίες μένουν για πάντα. Χαίρομαι επίσης που βλέπω ότι αυτό που πραγματοποιείται εδώ πέρα γίνεται με πάρα πολύ καλές προϋποθέσεις. Να συνεχίσετε να δουλεύεται και να κυνηγήσετε να όνειρά σας».*H Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί θερμά το Fougaro για την παραχώρηση του χώρου και την Σοφία Ελευθεριάδη για τις μεταφράσεις στους χαιρετισμούς.