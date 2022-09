Laver Cup: Νίκη για τον Τσιτσιπά, 2-0 τον Σβάρτσμαν

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε άνετα 6-2, 6-1 του Ντιέγκο Σβάρτσμαν στο μονό του Laver Cup και χάρισε στην ομάδα της Ευρώπης τη νίκη απέναντι στους επίλεκτους του κόσμου.

Ο Τσιτσιπάς ήταν εξαιρετικός, στην τρίτη νίκη της καριέρα του στη συγκεκριμένη διοργάνωση και ολοκλήρωσε ιδανικά την πρεμιέρα του στο φετινό τουρνουά επίδειξης της O2 Arena.

Make that two from two for Team Europe.#LaverCup | @steftsitsipas pic.twitter.com/p3drqFhBsB