Live: Μπέντσιτς-Σάκκαρη 3-2 games (0-0 σετ)

Στη μάχη για τα ημιτελικά του Όπεν του Βερολίνου ρίχνεται η Μαρία Σάκκαρη σήμερα Σάββατο (περίπου στις 12:00), όπου αντιμετωπίζει την Μπελίντα Μπέντσιτς (Νο17 στην παγκόσμια κατάταξη και Νο 8 στο κυρίως ταμπλό) από την Ελβετία.

Η Ελληνίδα τενίστρια (Νο 6 στον κόσμο και Νο 2 στο κυρίως ταμπλό) πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Berlin Open κόντρα στην Ντάρια Κασάτκινα, επικρατώντας 2-0 σετ, και πλέον επόμενο εμπόδιο είναι η 28χρονη Ελβετή, Μπελίντα Μπέντσιτς (Νο24).

Η «χρυσή» Ολυμπιονίκης του Τόκιο αντιμετώπισε, στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης, τη Ρωσίδα Βερόνικα Κουντερμέτοβα και, μολονότι έχασε το πρώτο σετ, κατάφερε να «γυρίσει» το ματς, να επικρατήσει με 3-6, 6-3, 6-3 μετά από αγώνα διάρκειας 2 ωρών και 15 λεπτών και να ετοιμάζεται πλέον για τη «μάχη» με την 26χρονη Ελληνίδα για την πρόκριση στον τελικό του τουρνουά.

Η 25χρονη Μπέντσιτς είναι Νο 17 στην παγκόσμια κατάταξη και Νο 8 στο κυρίως ταμπλό. Στο παρελθόν Σάκκαρη και Μπέντσιτς έχουν τεθεί αντιμέτωπες άλλη μια φορά, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να επικρατεί με ανατροπή το 2020, στους προημιτελικούς του τουρνουά της Αγίας Πετρούπολης (2-6, 6-4, 6-3).

First on Steffi Graf Stadion 🌱



This is Bencic and Sakkari's first meeting on grass.#bett1open pic.twitter.com/0fhdM6bQxs