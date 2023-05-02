Με 158 ελληνικές συμμετοχές το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Πάλης στις Σέρρες
Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 2 Μαΐου 2023, 17:02
Στο Σιδηρόκαστρο θα πραγματοποιηθεί το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Πάλης, U17 και U15 με πολλές ελληνικές συμμετοχές τόσο στην Ελληνορωμαϊκή, όσο στην ελευθέρα και στην γυναικεία πάλη.
Η διοργάνωση θα λάβει χώρα στις 5-6-7 Μαΐου 2023, στο Κλειστό Γυμναστήριο Σιδηροκάστρου και οι αθλητές εκτός από τα μετάλλια, έχουν ως στόχο να συλλέξουν εμπειρίες.
Η νέα γενιά της Πάλης περιμένει με τεράστιο ενδιαφέρον την διοργάνωση. Πρόκειται για αθλητές και αθλήτριες που θα αποτελέσουν το αύριο της Ελληνικής πάλης και θα στελεχώσουν τις Εθνικές ομάδες τα επόμενα χρόνια, ενώ στη συγκεκριμένη διοργάνωση στοχεύουν σε αρκετά μετάλλια και διακρίσεις.
Αναλυτικά οι ελληνικές συμμετοχές:
ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΣΝΓΚ-ΡΙΠΟΥΔΑΜΑΝ
ΚΕΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΤΟΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΞΕΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΕΗΤΟΥΝΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΡΙΠΟΒ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΡΙΣΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΟΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΣ
ΝΤΟΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΟΞΙΑΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΤΙΑΝΤΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΖΕΗΤΟΥΝΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΙΖΟ ΕΚΤΩΡΑΣ
ΜΑΓΔΑΛΑΣΙΔΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ
ΜΟΥΡΤΖΗΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΞΥΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΪΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΟΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΛΟΪΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΡΟΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
ΤΡΙΣΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΟΦΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΖΑΡΙΑΝ ΑΪΚ
ΚΕΡΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΟΥΝΤΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
ΚΟΡΟΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΝΤΙΑΝΤΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΨΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΚΕΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΣΗΦ
ΒΑΒΙΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΜΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ
ΚΕΣΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΣΤΟΪΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΚΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΤΑΜΟΤΣΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΡΕΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΒΑΡΤΑΝΙΑΝ ΓΚΕΟΡΓΚΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΣΣΙΡΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΜΠΟΥΖΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΟΥΤΡΟΥΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΖΙΝΙΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΔΩΝΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΣΕΝΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΝΤΟΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΕΥΔΟΚΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΛΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΠΑΡΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΞΟΥΡΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ
ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΞΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΙΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
ΠΙΣΣΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΚΟΛΤΑΝΤΖΙ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΙΟΚΟΥ ΙΩΣΗΦ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΚΟΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΩΝΑΣ
ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΠΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΝΤΟΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΟΥΓΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
ΚΑΤΗΦΟΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΪΖΑ
ΜΑΛΕΣΙΑΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΓΚΟΛΛΝΤΑΣΙ ΕΛΕΝΗ
ΤΡΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΚΟΥΒΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΝΤΟΥΝΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ
ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗ-ΒΑΝΔΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΓΑΒΡΙΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΑΧΜΑΖΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΑΡΑΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΞΕΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΧΡΥΣΙΚΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΜΠΑΡΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΞΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΥΡΠΟΥΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΪΖΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΦΑΙΔΡΑ
ΣΚΟΥΒΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗ-ΒΑΝΔΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΤΕΛΗ ΕΛΠΙΔΑ
ΚΟΜΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΠΡΟΥΣΑ ΔΑΦΝΗ
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
ΧΑΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΜΠΕΛΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΛΟΥΚΙΑ
ΓΟΥΣΙΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΞΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΑΡΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΣΤΡΙΛΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΤΣΑΛΙΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΡΑΦΑΗΛΑ
ΣΕΪΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΛΗ-ΑΝΝΑ
ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 2 Μαΐου 2023, 17:04