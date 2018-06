Με 52 ομάδες το Danaon Cup 2018!

Το Νο1 τουρνουά σε συμμετοχές διαχρονικά στο ελληνικό χάντμπολ γίνεται πλέον το Danaon Cup, αφού στην 6η διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί στην Αργολίδα το διάστημα 2-7 Ιουλίου, θα συμμετέχουν συνολικά 52 ομάδες!





Από αυτές οι 37 ομάδες θα αγωνιστούν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παμπαίδων Α’ και Παγκορασίδων Α’, οι 6 ομάδες στο τουρνουά των Εφήβων και 9 ομάδες στο τουρνουά των Παίδων.





Οι συμμετοχές και οι όμιλοι





Παρούσες στο Danaon Cup θα είναι οι Εθνικές ομάδες της Ελλάδας και του Μαυροβουνίου, καθώς και τρεις σύλλογοι από το εξωτερικό οι Χάλμπι (Σουηδία), Πέλιστερ (ΠΓΔΜ) και Ταλεντούλ (Ρουμανία), προσδιδωντάς του και διεθνή χαρακτήρα.1ος (Α) όμιλος : Διομήδης Άργους, ΓΣ Παπαδιδέρης, ΑΣΕ Δούκα 22ος (Β) όμιλος: Ζαφειράκης Νάουσας, ΑΕΠ Πανόραμα, Ολυμπιακός Κερατσινίου3ος (C) όμιλος: ΓΑΣ Καματερού 1, ΓΑΣ Καματερού 2, Ταλεντούλ (Ρουμανία)4ος (D) όμιλος: ΠΑΟΚ, ΕΣΝ Βριλησσίων, Αμφικτύωνες Λαμίας5ος (E) όμιλος: Αερωπός Έδεσσας, Άρης Θεσσαλονίκης, ΟΦΝ Ιωνίας6ος (F) όμιλος: ΑΣΕ Δούκα 1, Δράμα 1986, ΑΣΟΧ Φοίβος7ος (G) όμιλος: Λεωνίδας 1, Λεωνίδας 2, ΑΟ Ιωαννίνων8ος (H) όμιλος: Φίλιππος Βέροιας, Ιωνικός ΝΦ, Larissa Handball Club1ος (Α) όμιλος: ΟΦΝ Ιωνίας, Φιλώτας Φλώρινας, ΑΟΔ Κορυδαλλού2ος (Β) όμιλος: Φίλιππος Βέροιας, ΕΣΝ Βριλησσίων, Αρίων Πτολεμαΐδας3ος (C) όμιλος: ΓΑΣ Καματερού, Ζαφειράκης Νάουσας, Άρης Θεσσαλονίκης4ος (D) όμιλος: Εθνικός Κοζάνης, Λεωνίδας, ΕΑΧ Χανιά, Αμφικτύωνες ΛαμίαςΕθνική Ελλάδος, Εθνική Μαυροβουνίου, Χόλμπι (Σουηδία), Πέλιστερ (ΠΓΔΜ), Athens Masters, Διομήδης Άργους1ος όμιλος (Α): Χόλμπι (Σουηδία), ΕΣΝ Βριλησσίων, Πανελλήνιος ΓΣ2ος όμιλος (Β): Εθνική Ελλάδος, Εθνική Μαυροβουνίου, Ακαδημία Πάτρας3ος όμιλος (C): Μπακάου (Ρουμανία), Διομήδης Άργους, ΟΦΝ ΙωνίαςΑγία Τριάδα17:00 ΟΦΝΙ- ΑΟΔ Κορυδαλλού (ΠΚ)18:20 ΕΣΝ Βριλησσίων- Αμφικτύωνες (ΠΠ)Άργος17:00 ΓΑΣ Καματερού 2- ΓΑΣ Καματερού 2 (ΠΠ)18:20 Λεωνίσας- ΕΑΧ Χανιά (ΠΚ)Νέα Κίος17:00 Λεωνίδας 1- Λεωνίδας 2 (ΠΠ)18:20 Χάλμπι- Πανελλήνιος (Π)Ναύπλιο17:00 ΓΣ Παπασιδέρης- Δούκας 2 (ΠΠ)18:20 Δούκας 1- ΑΣΟΧ Φοίβος (ΠΠ)Αγία Τριάδα08:00 Ζαφειράκης- Ολυμπιακός Κ. (ΠΠ)09:20 ΓΑΣ Καματερού- Ζαφειράκης (ΠΚ)10:40 ΕΣΝ Βριλησσίων- Πανελλήνιος (Π)12:10 Χάλμπι- Ελλάδα (Ε)13:30 Διομήδης- Αθήνα (Ε)16:00 Πανόραμα- Ολυμπιακός Κ. (ΠΠ)17:20 ΟΦΝΙ- Φιλώτας (ΠΚ)18:40 Μαυροβούνιο- Πέλιστερ (Ε)20:10 Μπακάου- Διομήδης (Π)Άργος08:00 Αερωπός- ΟΦΝΙ (ΠΠ)09:20 Ιωνικός ΝΦ- Λάρισα (ΠΠ)10:40 ΠΑΟΚ- ΕΣΝ Βριλησσίων (ΠΠ)12:00 Διομήδης- Δούκας 2 (ΠΠ)16:00 Αρίων- ΕΣΝ Βριλησσίων (ΠΚ)17:20 Ζαφειράκης- Άρης Θ. (ΠΚ)18:40 ΠΑΟΚ- Αμφικτύωνες (ΠΠ)20:00 Διομήδης- ΓΣ Παπασιδέρης (ΠΠ)Νέα Κίος08:00 Εθνικός Κοζάνης- Αμφικτύωνες (ΠΚ)09:20 Δράμα 1986- Δούκας 1 (ΠΠ)10:40 Μπακάου- ΟΦΝΙ (Π)12:20 Ελλάδα- Ακαδημία (Π)16:00 Λεωνίδας- Αμφικτύωνες (ΠΚ)17:20 Άρης Θ.- ΟΦΝΙ (ΠΠ)18:40 Χάλμπι- ΕΣΝ Βριλησσίων (Π)20:00 Μαυροβούνιο- Ακαδημία (Π)Ναύπλιο08:00 Φίλιππος- ΕΣΝ Βριλησσσίων (ΠΚ)09:20 ΑΟΔ Κορυδαλλού- Φιλώτας (ΠΚ)10:40 ΓΑΣ Καματερού 2- Ταλέντουλ (ΠΠ)12:00 Λεωνίδας 2- ΑΟ Ιωαννίνων (ΠΠ)15:00 Εθνικός Κοζάνης- ΕΑΧ Χανιά (ΠΚ)16:20 Φίλιππος- Λάρισα (ΠΠ)17:40 ΑΣΟΧ Φοίβος- Δράμα 1986 (ΠΠ)19:00 ΓΑΣ Καματερού 1- Ταλέντουλ (ΠΠ)20:20 Λεωνίδας 1- ΑΟ Ιωαννίνων (ΠΠ)Αγία Τριάδα08:00 Ζαφειράκης- Πανόραμα (ΠΠ)09:20 Ελλάδα- Αθήνα (Ε)10:50 Χάλμπι- Πέλιστερ (Ε)12:20 Α2-C2 (ΠΠ)13:40 F1-G1 (ΠΠ)16:00 Α1-Β2 (ΠΚ)17:20 Α2-Β1 (ΠΚ)18:40 Β2-C1 (Π)20:10 Αθήνα- Μαυροβούνιο (Ε)Άργος08:00 Εθνικός Κοζάνης- Λεωνίδας (ΠΚ)09:20 Αερωπός- Άρης Θ. (ΠΠ)10:40 Φίλιππος- Ιωνικός ΝΦ (ΠΠ)12:00 ΓΑΣ Καματερού- Άρης Θ. (ΠΚ)15:00 Ε3-H3 (ΠΠ)16:20 Α2-Β3 (Π)17:50 Β2-D2 (ΠΠ)19:10 Ε2-Η2 (ΠΠ)20:30 Χάλμπι- Διομήδης (Ε)Νέα Κίος08:00 Διομήδης- ΟΦΝΙ (Π)09:30 Ελλάδα- Μαυροβούνιο (Π)11:00 Διομήδης- Μαυροβούνιο (Ε)12:30 F2-G2 (ΠΠ)13:50 Α1-C1 (ΠΠ)15:10 C2-D1 (ΠΚ)16:30 Β1-D1 (ΠΠ)18:40 Α1-Β1 (Π)19:20 Ε1-H1 (ΠΠ)20:40 Πέλιστερ- Ελλάδα (Ε)Ναύπλιο08:00 Φίλιππος- Αρίων (ΠΚ)09:20 Αμφικτύωνες- ΕΑΧ Χανιά (ΠΚ)10:40 F3-G3 (ΠΠ)12:00 A3-C3 (ΠΠ)15:00 Β3-D3 (ΠΠ)16:20 Α3-Β3 (ΠΚ)17:40 Α3-C3 (Π)19:10 C3-D4 (ΠΠ)20:30 C1-D2 (ΠΚ)Αγία Τριάδα08:00 Β1-C1 (ΠΠ)09:20 Α1-D1 (ΠΠ)10:40 Α2-Β2 (ΠΚ)12:00 C1-D1 (ΠΚ)13:30 C2-D2 (ΠΚ)15:00 Ελλάδα- Μαυροβούνιο (Ε)16:30 Β1-Β2 (Π)18:00 G1-H1 (ΠΠ)Άργος08:00 F3-H3 (ΠΠ)09:20 Β3-C3 (ΠΠ)10:40 Β2-C2 (ΠΠ)12:00 Α2-D2 (ΠΠ)13:20 F2-H2 (ΠΠ)15:00 Διομήδης- Πέλιστερ (E)16:30 C1-D1 (ΠΠ)17:50 Ε1-F1 (ΠΠ)Νέα Κίος08:00 F1-H1 (ΠΠ)09:20 Ε1-G1 (ΠΠ)10:40 Β3-C2 (Π)12:00 Α1-Β1 (ΠΚ)13:30 Α2-C3 (Π)15:00 Χάλμπι- Αθήνα (Ε)16:30 Α1-C1 (Π)18:00 Α1-Β1 (ΠΠ)Ναύπλιο08:00 Β3-D5 (ΠΚ)09:20 Α3-C3 (ΠΚ)10:40 Α3-D3 (ΠΠ)12:00 Ε3-G3 (ΠΠ)13:20 Ε2-G2 (ΠΠ)16:30 Α3-D4 (ΠΚ)17:50 Α3-C2 (Π)21:00 Show Me The WayΑγία Τριάδα08:00 G3-H3 (ΠΠ)09:20 Α1-Β2 (Π)10:50 C3-B3 (Π)12:20 ημιτελικός J2-K1 (ΠΚ)13:40 ημιτελικός J1-K2 (ΠΚ)15:00 J3-K3 (ΠΠ)16:20 Αθήνα- Πέλιστερ (Ε)18:00 J3-J4 (Π)20:00 Τελικός J1-J2 (Π)Άργος08:00 Ε3-F3 (ΠΠ)09:20 J3-K4 (ΠΚ)10:40 C2-D2 (ΠΠ)12:00 G2-H2 (ΠΠ)15:00 J4-K4 (ΠΠ)16:20 Ν3-03 (ΠΠ)17:40 Ν1-01 (ΠΠ)19:00 Β3-Α3 (Π)Νέα Κίος08:00 C3-D3 (ΠΠ)09:20 Β1-C1 (Π)10:50 ημιτελικός J1-K2 (ΠΠ)12:20 ημιτελικός J2-K1 (ΠΠ)15:00 Χάλμπι- Μαυροβούνιο (Ε)16:30 Διομήδης- Ελλάδα (Ε)18:00 7los1-7los2 (ΠΚ)19:20 5win1-5win2 (ΠΚ)20:40 C2-A2 (Π)Ναύπλιο08:00 Α3-Β3 (ΠΠ)09:20 J4-K3 (ΠΚ)10:40 Ε2-F2 (ΠΠ)12:00 Α2-Β2 (ΠΠ)15:00 Β3-D4 (ΠΚ)16:20 C3-D5 (ΠΚ)17:40 Ν4-Ο4 (ΠΠ)19:00 Ν2-Ο2 (ΠΠ)20:20 L4-M4 (ΠΠ)Αγία Τριάδα08:00 3LOS1-3LOS2 (ΠΚ)09:30 Τελικός 1WIN1-1WIN2 (ΠΚ)11:00 Τελικός Α1-Α2 (Ε)12:45 Τελικός WIN1-WIN2 (ΠΠ)Άργος08:00 L2-M2 (ΠΠ)09:20 L1-M1 (ΠΠ)Νέα Κίος08:00 Los1-los2 (ΠΠ)09:20 Κ3-Κ4 (Π)10:50 Κ1-Κ2 (Π)Ναύπλιο08:00 Α3-D5 (ΠΚ)09:20 B3-C3 (ΠΚ)10:40 L3-M3 (ΠΠ)