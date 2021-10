Τένις: Η Κονταβέϊτ κατέκτησε το «Kremlin Cup»

Η Ανέτ Κονταβέϊτ, η οποία βρίσκεται στο Νο 20 της παγκόσμιας κατάταξης, κατέκτησε το τρόπαιο στο διεθνές τουρνουά «Kremlin Cup», που φιλοξενήθηκε στην Μόσχα και «σημαδεύθηκε» από την αποχώρηση -λόγω αδιαθεσίας- της Μαρίας Σάκκαρη, λίγο μετά το τέλος του πέμπτου γκέϊμ στον ημιτελικό με την Ρωσίδα, Εκατερίνα Αλεξαντρόβα (Νο 37).

Η Εσθονή πρωταθλήτρια, αιφνιδιάσθηκε από την Αλεξαντρόβα, η οποία μετά από 44 λεπτά πήρε το πρώτο σετ με 6-4, αλλά στην συνέχεια, αντέδρασε και αφού ισοφάρισε (6-4) σε 49 λεπτά, έφθασε στην νίκη (7-5) μετά από 52 λεπτά.

A thrilling final comes to an end with title no. 4️⃣ for Anett Kontaveit 🏆



The Estonian defeats Alexandrova 4-6, 6-4, 7-5!#VTBKremlinCup pic.twitter.com/h0dvNNF1UX