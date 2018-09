Οκτώ χρόνια ζωής συμπληρώνει το Spetses Mini Marathon

Οκτώ χρόνια ζωής συμπληρώνει εφέτος το Spetses Mini Marathon και ετοιμάζεται να το γιορτάσει... ποικιλοτρόπως το διάστημα 5-7 Οκτωβρίου. Από τη μία με ρεκόρ συμμετοχών, οι οποίες αναμένεται να φτάσουν τις 17.000, συμπεριλαμβανομένων και των σπουδαιότερων ονομάτων του Μαραθωνίου και των μεγάλων αποστάσεων (Ρεμπούλη, Γκελαούζος κ.α.), της κολύμβησης (Χρήστου, Δημητριάδης, Δρυμωνάκος) κι άλλων πολλών αθλημάτων και, από την άλλη, με παράλληλες εκδηλώσεις τόσο ενημερωτικού και αθλητικού χαρακτήρα όσο και... γευστικού!



Δεν είναι υπερβολή ότι το νησί ζει και αναπνέει για το μεγάλο αυτό γεγονός, που ξεκίνησε το 2011 και στο πέρασμα των χρόνων γνώρισε -κι εξακολουθεί να γνωρίζει- στιγμές δόξας και αθλητικής αναγνώρισης. Η επέκταση της τουριστικής περιόδου, όπως παραδέχεται και ο πρώτης πολίτης του νησιού, Παναγιώτης Λυράκης, έχει αυξηθεί σημαντικά, ενώ παράλληλα, και σύμφωνα με μια πρώτη έρευνα τα οριστικά αποτελέσματα της οποίας θα ανακοινωθούν μετά από δύο χρόνια, οι Σπετσιώτες γυμνάζονται περισσότερο και... αρρωσταίνουν λιγότερο. Όπως αποκάλυψε η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Spetses Μini Marathon, Δρ. Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη, τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν αύξηση των ανθρώπων -όλων των ηλικιών- που ασχολούνται με τον αθλητισμό κατά 60%, μείωση του ποσοστού παχυσαρκίας στα παιδιά αλλά και μείωση, λόγω της ενασχόλησης με τον αθλητισμό, των καρδιοαγγειακών παθήσεων κατά 20%. Γι` αυτό και πολλούς ακόμη λόγους, η διοργάνωση των Σπετσών αποδεικνύει ότι έχει κερδίσει το... στοίχημα που είχε βάλει απέναντι στα δεδομένα που υπήρχαν πριν μια οκταετία, τότε που οι χορηγοί ήταν διστακτικοί απέναντι σε έναν πρωτοποριακό -για εκείνη την εποχή- αγώνα και οι συμμετοχές δεν ξεπερνούσαν τις 700!



Τα δεδομένα στο πέρασμα των χρόνων άλλαξαν και, όπως αποκάλυψαν οι διοργανωτές αλλά και κάποιοι εκ των συμμετεχόντων, ο εφετινός αγώνας θα αποτελέσει την απόλυτη γιορτή του μαζικού αθλητισμού, με μια... νότα πρωταθλητισμού, λόγω των σπουδαίων ονομάτων που θα συμμετάσχουν σε αυτήν.



«Εφέτος η διοργάνωση θα είναι ακόμη πιο σπουδαία. Και θα είναι σπουδαιότερη και ομορφότερη για λόγους που έχουν να κάνουν με τις συμμετοχές, με την αγάπη των φίλων του νησιού, τους εθελοντές και όλους εκείνους που βρίσκονται δίπλα στον αγώνα και δίπλα στην προσπάθεια που γίνεται για την ποικιλότροπη ανάπτυξη των Σπετσών. Κάθε χρόνο το Spetses Mini Marathon, πάει και καλύτερα. Συγκεντρώνει κόσμο αλλά και χορηγούς, κάτι που σημαίνει ότι η συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα στους εμπλεκόμενους στον αγώνα, είναι εξαιρετική. Η Δημοτική Αρχή προσφέρει κάθε βοήθεια ώστε το νησί να γνωρίσει ακόμη καλύτερες στιγμές, τόσο οικονομικά με την ενίσχυση της τοπικής αγοράς, όσο και αθλητικά. Το νησί δεν είχε δει ποτέ τόσο σπουδαίες αθλητικές διοργανώσεις όπως αυτές που γίνονται τα τελευταία χρόνια. Το νησί προσφέρει όλες τις προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί ο αθλητικός τουρισμός, αφού βρισκόμαστε 1.5 ναυτικό μίλι από την Πελοπόννησο. Παράλληλα είναι το κλίμα μας ιδανικό, το νησί είναι καταπράσινο, έχει μια πανέμορφη αρχιτεκτονική κληρονομιά, έχει πεντακάθαρες θάλασσες και γενικά προσφέρει όλες τις ανέσεις για οποιονδήποτε θέλει να το επισκεφθεί. Θα ήθελα με την ευκαιρία να ευχαριστήσω το Spetses Mini Marathon, που συνέβαλε πέρυσι με τη δεντροφύτευση σημείων του νησιού, μετά την καταστροφική πυρκαγιά. Ο εφετινός αγώνας θα διαψεύσει την παροιμία που λέει κάθε πέρυσι και καλύτερα, κάθε φέτος και χειρότερα. Γιατί για εμάς το εφέτος θα είναι καλύτερο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Σας περιμένουμε όλους στις Σπέτσες», είπε ο δήμαρχος Σπετσών, Παναγιώτης Λυράκης, αναφερόμενος στην εφετινή διοργάνωση.



«Δουλεύουμε πολύ σκληρά γι` αυτόν τον αγώνα. Πιστεύουμε στην υπομονή και αγαπάμε ιδιαίτερα αυτό που κάνουμε. Πίσω από μένα, υπάρχει ένα ολόκληρο νησί, το οποίο "ζει και αναπνέει" γι` αυτόν τον θεσμό. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που τολμήσαμε το 2011 να κάνουμε κάτι εκτός σεζόν, να κάνουμε κάτι μαζικό και να κάνουμε κάτι για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Γιατί στον αγώνα, ναι μεν έρχονται πρωταθλητές και αθλητές, αλλά εμείς χειροκροτούμε τους τελευταίους που πραγματικά τιμάνε το δικό μας moto, ότι νίκη είναι η συμμετοχή. Ο αθλητισμός είναι ενωτικός και συγκινησιακός. Οι εικόνες αυτές που βλέπουμε σε τέτοιους αγώνες είναι μοναδικές. Και δίνουν ελπίδα. Ο αγώνας, στο πέρασμα των χρόνων, έχει αναπτυχθεί σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό. Το 2011 είχαμε 700 συμμετοχές κι εφέτος περιμένουμε 17.000 συμμετοχές. Εφέτος θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τους κορυφαίους Έλληνες αθλητές. Είναι εξαιρετικά όμορφο να βλέπεις τους αθλητές αυτούς να εμψυχώνουν τους ερασιτέχνες, να τους βοηθάνε. Είναι αυτές οι μοναδικές στιγμές του αθλητισμού. Υπάρχουν και 360 Σπετσιώτες εθελοντές και πραγματικά δεν κοιμούνται και δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για τον θεσμό. Το νησί είναι πανέτοιμο να υποδεχθεί όλον τον κόσμο», δήλωσε η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Spetses Μini Marathon, Δρ. Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη.



«Παρακολουθούσα όλα αυτά τα χρόνια τη διοργάνωση, όμως είναι η πρώτη φορά που θα συμμετέχω σε αυτή. Είμαι ενθουσιασμένη με την ιδέα ότι θα λάβω μέρος σε ένα τόσο μεγάλο αθλητικό event, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας μου για τον Κλασσικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Θέλω να ευχαριστηθώ τη συμμετοχή μου σε ένα event που δεν έχει να κάνει αποκλειστικά με επιδόσεις και χρόνους. Κι αυτό θα φροντίσω να κάνω. Να γίνω κι εγώ κομμάτι μιας γιορτής», είπε η πρωταθλήτρια Ελλάδας στον Μαραθώνιο, Ράνια Ρεμπούλη.



«Είναι το μεγαλύτερο αθλητικό event στο οποίο συμμετέχουν επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές. Χαίρομαι που βλέπω τον αθλητισμό να ανθεί σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Ο κόσμος διασκεδάζει. Το ίδιο και εμείς. Ελπίζω να συνεχιστεί για πολλά χρόνια αυτό ο θεσμός, για να μπορεί να δίνει κίνητρο στα παιδιά ν` ασχολούνται με τον αθλητισμό. Είναι μια μεγάλη γιορτή, με πολλά παράλληλα events. Παράλληλα οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τις ομορφιές ενός υπέροχου νησιού όπως είναι οι Σπέτσες και να περάσουν ένα υπέροχο τριήμερο», δήλωσε από την πλευρά του ο Στέφανος Δημητριάδης, ο οποίος θα συμμετέχει για τρίτη συνεχή χρονιά.



Ο Γιάννης Δρυμωνάκος θα λάβει μέρος στο Spetses Mini Marathon για έβδομη συνεχή χρονιά. «Προφανώς για να έχει γίνει ο συγκεκριμένος αγώνας θεσμός, σημαίνει ότι κάτι γίνεται σωστά και μεθοδικά. Απολαμβάνω κάθε φορά την παρουσία μου στις Σπέτσες και ανυπομονώ να βρεθώ εκεί. Είναι ο μεγαλύτερος διάπλους που γίνεται στην Ελλάδα και είναι ένα κίνητρο για κάθε αθλούμενο, για κάθε έναν που θέλει να φτάσει στα όριά του ή θέλει να πετύχει έναν καλό χρόνο, να βλέπει αυτήν την απόσταση από την Κόστα έως στις Σπέτσες και το αντίστροφο. Είναι ένας αγώνας που αξίζει να κρατήσει για πολλά-πολλά χρόνια ακόμη. Με την πάροδο του χρόνου, αυξάνονται οι συμμετοχές. Το σπουδαιότερο είναι ότι αυξάνονται οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον αθλητισμό και βάζουν σαν στόχο αυτόν τον αγώνα να τον ολοκληρώσουν», είπε ο κάτοχος ευρωπαϊκών μεταλλίων σε 25άρα και 50άρα πισίνα.



Στον αγώνα των Σπετσών για πρώτη φορά θα συμμετάσχει ο κάτοχος τεσσάρων μεταλλίων σε Παραολυμπιακούς Αγώνες και λίαν προσφάτως κορυφαίος αθλητής του Αυγούστου στη ψηφοφορία της IPC, Γρηγόρης Πολυχρονίδης. «Ανυπομονώ να βρεθώ, μαζί με την Κατερίνα, στις Σπέτσες για το Spetses Mini Marathon, στο οποίο θα λάβω μέρος για πρώτη φορά. Προετοιμαζόμαστε γι` αυτό. Γνωρίζω την πορεία της διοργάνωσης και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που θα βρεθώ δίπλα σε χιλιάδες ανθρώπους που αγαπούν τον αθλητισμό. Περιμένω να δω μια διοργάνωση στην οποία θα συμμετάσχουν αθλητές όλων των παιδιών αλλά και πολλά νέα παιδιά. Εμείς από την πλευρά μας, θέλουμε να δείξουμε σε όλους και κυρίως στους νέους και τα παιδιά πώς ν` αγαπήσουν τον αθλητισμό ακόμη περισσότερο και πώς θα ενθαρρύνουν και τους φίλους τους ν` ασχοληθούν με αυτόν. Ο αθλητισμός "χτίζει" χαρακτήρες και βοηθάει στο χτίσιμο του κοινωνικού μας προφίλ γενικότερα».



To πρόγραμμα της διοργάνωσης:



Παρασκευή 5 Οκτωβρίου

17:00 Παιδικός Κολυμβητικός Αγώνας 150 μ. & 300 μ.

17:30 Τελετή Απονομής για τον Παιδικό Κολυμβητικό Αγώνα



Σάββατο 6 Οκτωβρίου

09:30 Κολυμβητικός Αγώνας Διάπλους Σπετσών 5.000 μ.

09:35 Κολυμβητικός Αγώνας Διάπλους Σπετσών 1.500 μ.

11:00 Κολυμβητικός Αγώνας Διάπλους Σπετσών 3.000 μ.

14:00 Spetses SUP

15:00 My 1st Spetses mini Marathon Παιδικός Αγώνας 500 μ.

15:30 Παιδικός Αγώνας 500 μ. (Α’, Β’ & Γ’ τάξεις Δημοτικού) & 1000 μ. (Δ’, Ε’ & ΣΤ’ τάξεις Δημοτικού)

16:30 Τελετή απονομής παιδικών αγώνων τρεξίματος

17:15 Αγώνας Δρόμου 10 χλμ

20:00 Απονομές Κολυμβητικών Αγώνων & Αγώνα Δρόμου 10K



Κυριακή 7 Οκτωβρίου

09:00 Αγώνας Δρόμου 25 χλμ.

10:00 Αγώνας Δρόμου 5 χλμ.

13:30 Τελετή Απονομής για τους Αγώνες Δρόμου 25 χλμ. & 5 χλμ.