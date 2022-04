Ολα έτοιμα για τον 7ο Διεθή Μαραθώνιο Ρόδου

Όλα είναι έτοιμα για τον 7ο Διεθνή Μαραθώνιο Δρόμο Ρόδου, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 10 Απριλίου 2022. Οι συνδιοργανωτές δηλώνουν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με την προετοιμασία, τις συμμετοχές, τους εθελοντές, τους χορηγούς και γενικότερα, το κλίμα ενθουσιασμού που έχει δημιουργηθεί λίγο πριν την κορυφαία αθλητική γιορτή τα τελευταία χρόνια στο Νότιο Αιγαίο, γιορτή που επιστρέφει με φυσική παρουσία αθλητών, μετά δύο χρόνια.

Στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης – Νεστορίδειο Μέλαθρον οι συνδιοργανωτές έδωσαν την Πέμπτη συνέντευξη Τύπου και ανέφεραν, μεταξύ άλλων:

Μαριέτα Παπαβασιλείου (Πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής & αντιπρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου):

«Για μία ακόμη χρονιά, κορυφαίοι δρομείς θα πάρουν μέρος στον αγώνα. Στον ημιμαραθώνιο θα τρέξει ο Κωνσταντίνος Γκελαούζος, ο μεγάλος νικητής του Μαραθωνίου Αθηνών το 2021.

\Στον Μαραθώνιο θα τρέξει ο Δωδεκανήσιος Συμιακός δρομέας και νικητής του Μαραθωνίου Ρόδου το 2017, Μιχάλης Χατζηιωάννου. Η Αναστασία Μαρινάκου, θα τρέξει στην απόσταση των 10 χιλιομέτρων.

Θα έχουμε επίσης κοντά μας τη σπουδαία μαραθωνοδρόμο Μαρία Πολύζου, πολύ καλή μας φίλη, η οποία έχει τρέξει όλους σχεδόν τους Μαραθώνιους Ρόδου και η οποία στις 7:00 το απόγευμα του Σαββάτου 9 Απριλίου θα παρουσιάσει στη νέα πτέρυγα του Νεστορίδειου Μελάθρου το βιβλίο της με τίτλο ‘’Μην τα παρατάς’’.

Τον Διεθνή Μαραθώνιο της Ρόδου θα παρακολουθήσει η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα. Και είναι η πρώτη φορά που πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ θα ζήσει από κοντά τον Μαραθώνιό μας, γεγονός που μας τιμά ιδιαίτερα!

‘’Μέγας χορηγός’’ επικοινωνίας και προβολής του 7ου Διεθνούς Μαραθωνίου Ρόδου είναι η ΕΡΤ3 που θα μεταδώσει παράλληλα, τον Μαραθώνιο της Ρόδου και τον 16ο Διεθνή Μαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος» της Θεσσαλονίκης!»

Όπως είπε ακόμη η κ. Παπαβασιλείου, ο αγώνας είναι αφιερωμένος στον George Zaras. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι: «O 7ος Διεθνής Μαραθώνιος Ρόδου είναι αφιερωμένος στον ομογενή Ροδίτη από τις ΗΠΑ, George Zaras ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2021. Ο Διεθνής Μαραθώνιος Ρόδου, μας έδωσε την ευκαιρία να επενδύσουμε στη δυναμική αγορά του αθλητικού τουρισμού και ταυτόχρονα να προσδώσουμε σημαντική προστιθέμενη αξία στο τουριστικό µας προϊόν. Ο Μαραθώνιος της Ρόδου, αναγνωρίζεται πλέον ως θεσμός, όχι μόνο στην Ελλάδα. Αυτό δεν συνέβη από τη μία μέρα στην άλλη. Χρειάστηκε πολλή δουλειά, μεγάλη προσπάθεια και αφοσίωση στο στόχο!

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τους εθελοντές μας, όλες τις ομάδες και τους συλλόγους που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διοργάνωσης. Χωρίς την παρουσία τους τίποτε από όλα όσα σχεδιάζουμε, δεν θα ήταν εφικτό.

Αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής για τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του Διεθνούς Μαραθωνίου Ρόδου, που προάγει τα ιδανικά του ευ αγωνίζεσθαι, του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς, που προωθεί την αθλητική συμμετοχή και ‘’εκπαιδεύει’’ τους δρομείς του αύριο, που αναδεικνύει την ιστορική, αρχιτεκτονική κληρονομιά της Ρόδου και τις φυσικές της ομορφιές.

Η μοναδική, κυκλική, παραθαλάσσια διαδρομή δίπλα από τα τείχη της Μ. Πόλης και πλάι στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στοιχείο του Μαραθωνίου Ρόδου, το συγκριτικό του πλεονέκτημα!

Και έχοντας αναφερθεί στους δρομείς του αύριο, θέλω να σημειώσω ότι μπορεί να παραλείψαμε τον παιδικό αγώνα αντ’ αυτού διοργανώσαμε για δεύτερη φορά σε συνεργασία με την Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας και την πρόεδρο κυρία Αικατερίνη Λέγγου, Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής.»

Βασίλης Ζήκας (πρόεδρος ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου):

«Ο Μαραθώνιος Ρόδου, φέτος πλησιάζει στην κανονικότητα μετά από 2 χρόνια λόγω της πανδημίας. Γίνεται προσπάθεια από την οργανωτική επιτροπή να επανέρθει ο Μαραθώνιος της Ρόδου στο επίπεδο που αρμόζει στη Ρόδο και στους πολίτες της και τους δρομείς που τον επιλέγουν.

Στην προσπάθεια αυτή έχουμε την τύχη να έχουμε την υποστήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Δήμου Ρόδου, της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, πολλών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται τοπικά και Πανελλαδικά και πάρα πολλών εθελοντικών ομάδων και μεμονωμένων εθελοντών.»

Νίκος Νικολής (Αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού):

«Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, είναι πλέον γνωστή ως η Περιφέρεια των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων. Σημαντικοί αγώνες, τόσο στα Δωδεκάνησα, όσο και στις Κυκλάδες, που προσελκύουν αθλητές από τα πέρα τα του κόσμου και που προβάλλουν τα νησιά μας στις διεθνείς αγορές, πραγματοποιούνται με συνδιοργανώτρια την ΠΝΑι. Ο Μαραθώνιος της Ρόδου αποτελεί το μεγαλύτερο αθλητικό event της Ρόδου και όχι μόνο. Είμαστε δίπλα, στηρίζοντας την όλη προσπάθεια. Με σεβασμό και ενθουσιασμό. Φέτος, και πάλι με φυσική παρουσία αθλητών από 52 χώρες του κόσμου. Ο Μαραθώνιος Ρόδου είναι μια τεράστια αθλητική γιορτή του δρομικού κινήματος και χαίρομαι ειλικρινά, που η Περιφέρεια είναι στην πρώτη γραμμή της διοργάνωσης του. Καλώ όλους τους Ροδίτες να συμμετάσχουν στον αγώνα-γιορτή με τον οποιοδήποτε τρόπο»

Νάνσυ Τρυποσκούφη (διευθύντρια στο τμήμα πολιτισμού του ΔΟΠΑΡ):

«Είναι ιδιαίτερα σημαντική η σύμπραξη και η συνεργασία φορέων (κρατικών και ιδιωτικών), αθλητών και εθελοντών σε τέτοιες διοργανώσεις, διεθνούς εμβέλειας και ακτινοβολίας, που προάγουν το ευ αγωνίζεσθαι, προβάλλουν τη Ρόδο και ενισχύουν τον αθλητικό τουρισμό!

Γι’ αυτό και φέτος, ο ΔΟΠΑΡ αγκαλιάζει θερμά τον 7ο Διεθνή Μαραθώνιο Ρόδου, έναν αγώνα – θεσμό πλέον για την παγκόσμια δρομική κοινότητα – και στηρίζει έμπρακτα και ενεργά αυτό το μοναδικό και κορυφαίο αθλητικό γεγονός για το νησί μας».

Νίκος Πολιάς (τεχνικός διευθυντής Μαραθωνίου):

«Φέτος, περιμένουμε 1200 δρομείς και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε όλο τον κόσμο, θεωρούμε ότι αυτή η ανταπόκριση της διεθνούς δρομικής κοινότητας στο φετινό αγώνα είναι σημαντική.

Όπως αντιλαμβάνεστε, ο παράγοντας της ασφάλειας και η τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων εξακολουθούν να έχουν κυρίαρχη σημασία.

Αποφασίσαμε για το λόγο αυτό να περιορίσουμε τον αριθμό των συμμετεχόντων στις αποστάσεις με την μαζικότερη συμμετοχή και συγκεκριμένα στον αγώνα των 5 χιλιομέτρων και να μη συμπεριλάβουμε στο πρόγραμμα τον παιδικό αγώνα ενώ δεν δεχτήκαμε ομαδικές συμμετοχές λυκείων.

Υπάρχει ωστόσο ακόμη ένας πολύ μικρός αριθμός θέσεων για όσους θελήσουν να δηλώσουν συμμετοχή στο κέντρο εγγραφών που φιλοξενείται αυτή τη χρονιά στη νέα πτέρυγα του Νεστορίδειου Μελάθρου την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Απριλίου. Ζητούμε την κατανόηση των οδηγών και την συμμόρφωση τους στις υποδείξεις των αρμοδίων, για την ασφάλεια των εμπλεκομένων στον αγώνα».

Ο Διεθνής Μαραθώνιος της Ρόδου, διεξάγεται με την πιστοποίηση του ΣΕΓΑΣ και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μαραθωνίων Δρόμων AIMS, σε μια εξαιρετική παραθαλάσσια διαδρομή που αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο τα αξιοθέατα της Ρόδου.

Μέγας χορηγός του 7ου Διεθνούς Μαραθωνίου Ρόδου είναι η Under Armour. Χορηγός του αγώνα των 5 χλμ & Εθελοντισμού είναι ο όμιλος H Hotels Collection. Επίσημος χορηγός αερομεταφορών είναι η Aegean Airlines και χορηγός ακτοπλοϊκών μεταφορών η Blue Star Ferries. Χορηγός φιλοξενίας είναι ο όμιλος Mitsis Hotels. Επίσημοι χορηγοί είναι οι iStorm, Garden of Panthenols, fibran, ΚΑΥΚΑΣ, Citroen Παρασκευάς, ΒΑΠ Π.ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε., Three Sixty Marketing και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου.

Συνδιοργανωτές του αγώνα είναι η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΡΟΔΟΥ, η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδεκανήσου, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ο Δήμος Ρόδου-ΔΟΠΑΡ. O αγώνας υποστηρίζεται από την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου και διεξάγεται υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου (Νέα Πτέρυγα) θα είναι το κέντρο εγγραφών του αγώνα.