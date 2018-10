Όλη η καινοτομία του Αθλητισμού στην ERGO Marathon Expo

Συνεπής στο ραντεβού της με τους δρομείς που συμμετέχουν στον Μαραθώνιο της Αθήνας τον Αυθεντικό φέτος για ενδέκατη χρονιά η ERGO Marathon Expo, η μεγαλύτερη εγχώρια Έκθεση στον κλάδο του Αθλητισμού, της Διατροφής, της Υγείας και του Αθλητικού Τουρισμού, θα πραγματοποιηθεί στο Κλειστό Γήπεδο Φαλήρου (πρώην Tae Kwon Do), από την Πέμπτη 8 έως και το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.



Οι επισκέπτες της έκθεσης - ο αριθμός των οποίων αναμένεται να ξεπεράσει τους 72.000 της περυσινής διοργάνωσης - θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν μέσα από τις προτάσεις των 160 εκθετών που συμμετέχουν για τις τάσεις στην αθλητική ένδυση και υπόδηση, τα gadgets και τα αξεσουάρ, τα προϊόντα και τις παροχές στην υπηρεσία του αθλητισμού, του fitness και του wellness. Και παράλληλα θα έχουν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο του αθλητικού τουρισμού.



Κατά τη διάρκεια της ERGO Marathon Expo 2018 θα διεξαχθούν πληθώρα παράλληλων εκδηλώσεων, όπως εκπαιδευτικά σεμινάρια, δράσεις στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και δρώμενα ψυχαγωγικού χαρακτήρα με αθλητικό προσανατολισμό για μικρούς και μεγάλους.



Από την ERGO Marathon EXPO 2018 δεν θα μπορούσαν να απουσιάζουν οι μεγάλοι χορηγοί του 36ου Μαραθωνίου της Αθήνας του Αυθεντικού, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους αλλά και δώρα χρήσιμα για δρομείς και επισκέπτες.



Η ERGO Marathon Expo 2018 διοργανώνεται από το ΣΕΓΑΣ, με συνδιοργανωτή την Περιφέρεια Αττικής. Η παραγωγή της Έκθεσης πραγματοποιείται από την εταιρεία Be - Best, που χαρακτηρίζεται για την πολυετή εμπειρία της στη διοργάνωση θεματικών εκθέσεων, συνεδρίων και εκδηλώσεων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται κάποιες από τις μεγαλύτερες σε προσέλευση κοινού εκθέσεις της χώρας.



Ωράριο Λειτουργίας

Πέμπτη 9 Νοεμβρίου : 13.00 - 20.00

Παρασκευή 10 Νοεμβρίου : 10.00 - 20.00

Σάββατο 11 Νοεμβρίου : 10.00 - 20.00



Πηγή: ΣΕΓΑΣ