Παγκόσμια υπόκλιση στον Τσιτσιπά από τα διεθνή ΜΜΕ

Στο ταλέντο του Στέφανου Τσιτσιπά υποκλίθηκαν τα διεθνή ΜΜΕ, με αφορμή τον θρίαμβο του Έλληνα πρωταθλητή επί του Νόβακ Τζόκοβιτς και την πρόκρισή του στα ημιτελικά του Shanghai Masters, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ρώσο, Ντανιίλ Μεντβέντεφ.

«Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκαθηλώνει τον Νόβακ Τζόκοβιτς με σπουδαίο στυλ», έγραψε η ιστοσελίδα των ΗΠΑ tennisworld.

«Περίπου δυόμισι ώρες μετά την εξασφάλιση της θέσης στους τελικούς της ATP, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, νίκησε τον Νονάκ Τζόκοβιτς 3-6, 7-5, 6-3 σε δύο ώρες και δύο λεπτά. Ο Στέφανος φτάνει μέχρι τον τέταρτο ημιτελικό Masters 1000, παίζοντας σε υψηλό επίπεδο. Ήταν η δεύτερη νίκη για τον Τσιτσίπα επί του Τζόκοβιτς σε τρεις αγώνες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο Νοβάκ Τζόκοβιτς αποκλείστηκε από τον Στέφανο Τσιτσιπά στα προημιτελικά του τουρνουά της Σανγκάη», είναι ο τίτλος στο βασικό θέμα του BBC στην ενότητα του τένις.

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη νίκη στην καριέρα του Τσιτσιπά. Είναι η πρώτη φορά που ο Τσιτσιπάς έχει κατακτήσει τη νίκη επί Νο1 της κατάταξης. Ο Τζόκοβιτς, ο οποίος κατέκτησε το τουρνουά στην Ιαπωνία το περασμένο Σαββατοκύριακο, δεν κατάφερε ποτέ να φτάσει στους ημιτελικούς στην Σανγκάη.

«Ο Νόβακ Τζόκοβιτς... χτυπημένος από τον Στέφανο Τσιτσιπά στα προημιτελικά. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δημιούργησε την αίσθηση αποκλείοντας τον Νόβακ Τζόκοβιτς στα προημιτελικά του τουρνουά της Σανγκάης μετά από πολύ δύσκολο αγώνα (3-6, 7-5, 6-3). Η πρώτη θέση στον κόσμο είναι σε κίνδυνο», ανέφερε σε tweet της η εφημερίδα L’ Equipe.

«Αίσθηση προκαλεί ο Τσιτσιπάς με τον αποκλεισμό του Τζοκόβιτς», γράφει στην ιστοσελίδα της η Gazzetta Dello Sport, κάνοντας στη συνέχεια ανάλυση του μεγάλου παιχνιδιού.

«Σούπερ Στέφανος. Ο Τσιτσιπάς νίκησε για δεύτερη φορά τον Νόβακ Τζόκοβιτς σε τρεις αγώνες, παίρνοντας την πρώτη του νίκη επί ενός Νο 1 στον κόσμο για αν φτάσει στα ημιτελικά», ήταν η πρώτη αντίδραση στο twitter από την ιστοσελίδα της ATP σημειώνοντας στη συνέχεια:

«Φέντερερ τον Ιανουάριο, Ναδάλ τον Μάιο, Τζόκοβιτς τον Οκτώβριο: τρεις νίκες επί κάθε παίκτη του top-3 μέσα στο 2019 για τον Στέφανο Τσιτσιπά».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τσιτσιπάς πληροφορήθηκε οn camera για την εξασφάλιση της συμμετοχής του στο ATP Finals με τον ίδιο να δηλώνει κατενθουσιασμένος: «Είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια; Είναι τρομερό, είναι φανταστικό, είναι υπέροχο».

An incredible day gets even better 😀



The moment @StefTsitsipas found out he'd qualified for the #NittoATPFinals for the first time! pic.twitter.com/bAInthVvjZ