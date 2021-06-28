Πάλη: Ευκαρπία και Ευπιρίδαι πρωταθλητές Ελλάδας

Με πολύ μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Πάλης Παίδων - Κορασίδων που διεξήχθη στα Κάτω Πορόια του Δήμου Σιντικής. Το επίπεδο των αγώνων ήταν ιδιαίτερα υψηλό. Οι αθλητές και οι αθλήτριες που αγωνίστηκαν έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, προσφέροντας συναρπαστικούς αγώνες.
Η Πάλη μάλιστα «εγκαινίασε» το γήπεδο, το οποίο πήρε άδεια διεξαγωγής αγώνων μόλις ένα μήνα πριν και το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ήταν η πρώτη διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε.
Στην ελευθέρα πρωταθλητής σύλλογος ανακηρύχτηκε η Ευκαρπία και ακολούθησαν οι: Άτλας Καλλιθέας και Άρκων. Στις Κορασίδες πρώτευσε ο σύλλογος «Ευπυρίδαι Άνω Λιοσίων». Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε Γ.Ο. Ευόσμου και το χάλκινο ο ΑΣ Τρικάλων.
Αναλυτικά οι νικητές ανά κατηγορία
ΕΛΕΥΘΕΡΑ
48κ.
1 ΚΟΡΜΛΙΤΣΕΝΚΟ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (ΑΡΚΩΝ)
55κ.
1 ΚΕΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
2 ΚΩΡΟΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (ΑΡΚΩΝ)
3 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
60κ.
1 ΟΦΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΡΚΩΝ)
2 ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
3 ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ ΙΒΑΝ (ΑΤΛΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
3 ΞΕΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΗΜΑΘΙΩΝ)
65κ.
1 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΤΑΥΡΟΥ)
2 ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΗΛΙΑΣ ΡΑΦΑΗΛ (ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΒΟΛΟΥ)
3 ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
71κ.
1 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
2 ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
3 ΝΤΑΜΟΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
3 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΤΛΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
80κ.
1 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΗΜΑΘΙΩΝ)
2 ΤΕΝΤΖΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΤΛΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
3 ΜΕΛΙΚΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
3 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
92κ.
1 ΝΤΑΜΟΤΣΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
2 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΥΡΩΠΟΣ)
3 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΡΩΤΕΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ)
3 ΓΛΑΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΒΟΛΟΥ)
110κ.
1 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (ΕΥΡΩΠΟΣ)
2 ΜΠΙΤΣΑΧΤΣΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΙΝΗΣ)
3 ΠΟΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ)
3 ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΙΝΗΣ)
ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ
43κ.
1 ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ (ΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ)
49κ.
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ (ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ)
2 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ (ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ)
3 ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΣΟΦΙΑ (ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ)
53κ.
1 ΜΙΧΑΛΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ (ΠΟΠ)
2 ΨΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ)
3 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΑΡΤΕΜΙΣ (ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΙ)
57κ.
1 ΤΖΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΡΟΣΟΥΛΑ (ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ)
2 ΑΜΠΕΛΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ)
3 ΠΕΡΔΙΚΗ ΣΟΦΙΑ (ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΙ)
61κ.
1 ΤΡΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΓΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ)
2 ΚΑΒΑΘΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΛΑΟΥΡΑ (ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ)
3 ΞΟΥΡΑ ΖΩΗ (ΚΟΛΧΙΚΟ ΠΑΝ.ΠΟΙΚΙΛΙΔΗΣ)
65κ.
1 ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΑΠΌ ΡΕΘΥΜΝΟΥ)
2 ΚΛΗΜΕΝΩΒ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ)
3 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ-ΓΑΒΡΙΗΛ (ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ)
69κ.
1 ΜΠΑΡΜΠΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ)
73κ.
1 ΞΟΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΓΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ)
2 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΡΑΦΑΗΛΑ (ΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ)
3 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ (ΗΜΑΘΙΩΝ)