Πάλη: Πρωταθλητές Ελλάδας Ευκαρπία και Ευπυρίδαι

Με πολύ μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Πάλης Ανδρών - Γυναικών που διεξήχθη στο κλειστό γυμναστήριο Βύρωνα. Με το στιλ της ελευθέρας και τη γυναικεία Πάλη έκλεισε ένα παλαιστικό διήμερο, γεμάτο πάθος και συναρπαστικούς αγώνες.
Στην ελευθέρα, πρωταθλητής σύλλογος αναδείχτηκε η Ευκαρπία με 179β. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Μέγας Αλέξανδρος Ασπροπύργου με 73β. και το Δημοκρίτειο Κομοτηνής με 37β.
Στις γυναίκες πρώτευσε ο ΑΟ Ευπυρίδαι με 45β. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε το Δημοκρίτειο Κομοτηνής με 30β. και το χάλκινο ο Αρης με 11β.
Με την ολοκλήρωση του Πανελληνίου πρωταθλήματος θα συγκροτηθούν και οι Εθνικές ομάδες για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στα μέσα Φεβρουαρίου.
Αναλυτικά οι νικητές ανά κατηγορία
Ελευθέρα
57κ.
1 ΜΑΡΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
2 ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΠΡ/ΡΓΟΥ)
3 ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΠΑΛΕΥΕ)
61κ.
1 ΠΙΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)
2 ΓΚΡΙΓΚΟΡΙΑΝ ΝΑΡΕΚ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
65κ.
1 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΑΤΛΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
2 ΒΙΝΝΙΚ ΙΒΑΝ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ)
3 ΒΛΑΝΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΥΠΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ)
3 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΠΡ/ΡΓΟΥ)
70κ.
1 ΛΟΪΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΠΡ/ΡΓΟΥ)
2 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ (ΟΛ.Ν.ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ )
3 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΠΡ/ΡΓΟΥ)
3 ΤΖΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΓΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ)
74κ.
1 ΜΠΙΝΕΝΜΠΑΟΥΜ ΚΥΡΙΛΛΟΣ (ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΤΑΥΡΟΥ)
2 ΣΑΜΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ)
3 ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
3 ΛΟΪΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΠΡ/ΡΓΟΥ)
79κ.
1 ΤΣΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
2 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
3 ΑΥΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ)
3 ΓΚΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
86κ.
1 ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΤΑΥΡΟΥ)
2 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
3 ΞΕΝΙΔΗΣ ΤΙΜΟΦΕΪ (Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΠΡ/ΡΓΟΥ)
3 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
92κ.
1 ΚΟΥΚΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
2 ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Κ.ΔΕΝΔΡΑ)
3 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΥΡΩΠΟΣ)
3 ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
97κ.
1 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
2 ΜΠΛΙΑΤΖΕ ΓΚΙΒΙ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
3 ΚΥΔΡΟΣ ΗΛΙΑΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
3 ΝΥΦΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ)
125κ.
1 ΙΜΠΙΖ ΝΙΑΖΙ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ)
2 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
3 ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ)
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
50κ.
1 ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ)
53κ.
1 ΠΡΕΒΟΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΑΤΛΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ)
55κ.
1 ΔΕΜΙΡΚΑΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ)
2 ΣΙΨΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ (ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΛΑΜΠ)
57κ.
1 ΧΑΤΣΑΤΟΥΡΟΒΑ ΖΩΗ (ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ)
2 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ (ΑΡΗΣ)
59κ.
1 ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΗΜΑΘΙΩΝ)
63κ.
1 ΠΑΪΤΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ (ΠΟΠ)
2 ΧΑΦΟΥΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΤΑΥΡΟΥ)
3 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΝΤΖΙΤΖΙΦΙΑΚΟΣ)
65κ.
1 ΝΤΑΜΟΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ)
2 ΤΕΛΙΑΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ)
3 ΚΑΛΤΟΥΡΟΥΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ)
68κ.
1 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΟΡΩ (ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ)
2 ΞΕΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΑΡΧΕΛΑΟΣ)
3 ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΑΡΧΕΛΑΟΣ)
72κ.
1 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΛΥΓΕΡΗ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΑΡΗΣ)
2 ΜΑΚΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ (ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ)
76κ.
1 ΠΙΤΣΙΑΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΟΓΧΗΣΤΟΣ)
2 ΑΧΜΕΤ ΑΪΝΤΑ (ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ)