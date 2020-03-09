Πάλη: Πρωταθλητές Ελλάδας Ευκαρπία και ΓΟ Ευόσμου Μακεδόνες

Η Ευκαρπία και ο ΓΟ Ευόσμου Μακεδόνες στέφθηκαν πρωταθλητές Ελλάδας στην ελευθέρα και στις νεάνιδες αντίστοιχα, στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Πάλης που ολοκληρώθηκε στο Κιλκίς.
Η 2η ημέρα της διοργάνωσης ήταν το ίδιο εντυπωσιακή με σπουδαίους αγώνες, υψηλό θέαμα και το Δημοτικό Γυμναστήριο να έχει γεμίσει.
Στην ελευθέρα, η Ευκαρπία αναδείχτηκε ο πρωταθλητής σύλλογος με 132β. και ακολούθησε ο Μέγας Αλέξανδρος Ασπροπύργου με 75β., ενώ ο Ατλας Καλλιθέας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με 45β.
Στις Νεάνιδες πρώτευσε ο ΓΟ Ευόσμου Μακεδόνες με 55β., ακολούθησε ο ΠΟΠ με 32β. και ο Ηφαιστος Βαθυλάκου με 28β.
Η τοπική κοινωνία ήταν ενθουσιασμένη από τη διοργάνωση και ζήτησαν από τους ιθύνοντες της ομοσπονδίας Πάλης να γίνει θεσμός και κάθε χρόνο το Κιλκίς να φιλοξενεί μια μεγάλη διοργάνωση της Πάλης.
Αναλυτικά οι νικητές κάθε κατηγορίας
Ελευθέρα
57κ.
1. ΜΑΡΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
2. ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΤΛΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
3. ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)
61κ.
1. ΓΙΕΡΟΓΙΑΝ ΕΝΤΟΥΑΡΤ (ΑΤΛΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ)
3. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙNOΣ (ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ)
65κ.
1. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΠΡ/ΡΓΟΥ)
2. ΛΟΪΖΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)
3. ΠΟΡΟΥΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)
3. ΝΙΚΟΠΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΤΛΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
70κ.
1. ΜΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ)
2. ΕΛΙΣΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ (ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ)
3. ΖΑΧΑΡΕΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΣΟΧΟΥ)
3. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΟΛ.Ν.ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ)
74κ.
1. ΛΟΪΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΠΡ/ΡΓΟΥ)
2. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΟΛ.Ν.ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ)
3. ΤΟΠΑΛΙ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
3. ΚΕΣΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
79κ.
1. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
2. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
3. ΛΟΥΚΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΣΟΧΟΥ)
3. ΝΤΟΒΓΚΟΠΟΛΟΒ ΑΝΤΟΝ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ)
86κ.
1 ΚΟΥΚΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
2 ΑΥΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ)
3. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΗΡΑΚΛΗΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ)
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (ΔΙΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ)
92κ.
1. ΜΠΛΙΑΤΖΕ ΓΚΙΒΙ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
2. ΤΟΠΟΥΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΕΥΡΩΠΟΣ)
3. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΓΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ)
97κ.
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΤΛΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
2. ΒΙΟΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΣΟΧΟΥ)
3. ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
125κ.
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
2. ΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΤΛΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
3. ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΕΥΡΩΠΟΣ)
3. ΣΑΡΙΜΠΕΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
Νεανίδων
50κ.
1. ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ)
2. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ (ΤΙΤΑΝ ΠΥΡΓΟΥ)
53κ.
1. ΧΑΤΣΑΤΟΥΡΟΒΑ ΕΛΠΙΔΑ (ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ)
2. ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ (ΓΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ)
3. ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΓΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ)
55κ.
1. ΜΟΥΧΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΓΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ)
2. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ (ΤΙΤΑΝ ΠΥΡΓΟΥ)
57κ.
1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ)
2. ΧΑΤΣΑΤΟΥΡΟΒΑ ΖΩΗ (ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ)
3. ΔΕΔΕ ΙΣΙΔΩΡΑ (ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ)
59κ.
1. ΒΑΧΛΑ ΕΛΕΝΗ (ΠΟΠ)
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΙΤΑΝ ΠΥΡΓΟΥ)
3. ΣΥΡΜΑΛΗ ΜΙΧΑΗΛΙΑ (ΑΡΧΕΛΑΟΣ)
3. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ (ΑΡΗΣ)
62κ.
1. ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΗΜΑΘΙΩΝ)
2. ΝΤΑΜΟΤΣΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ (ΕΥΚΑΡΠΙΑ)
3. ΤΣΕΚΕΡΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ (ΓΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ)
3. ΠΑΪΤΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ (ΠΟΠ)
65κ.
1. ΓΡΙΒΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (ΠΟΠ)
2. ΝΤΑΜΟΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ)
3. ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ)
68κ.
1. ΧΡΥΣΙΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ)
2. ΔΕΣΚΟΥΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΠΑΛΕΥΕ)
3. ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ (ΠΟΠ_
3. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΓΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ)
72κ.
1. ΜΑΚΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ (ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ)
2. ΜΠΑΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (ΛΕΩΝΤΙΔΕΣ)
3. ΜΑΝΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΒΙΚΤΩΡΙΑ)
76κ.
1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΓΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ)
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΔΟΘΕΑ (ΕΥΡΩΠΟΣ)
3. ΔΕΔΕ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΗΦΑΙΣΤΟΣ (ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ)