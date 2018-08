Πετρούνιας: «Είμαι εδώ για να υπερασπιστώ τον τίτλο μου!»

Κάθε αγώνας στη Γλασκώβη αποδεικνύεται δύσκολος για τον Λευτέρη Πετρούνια, ο οποίος έφτασε στην πρεμιέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος με έντονους πόνους στον αριστερό ώμο, αλλά τους «ξέχασε» για 70 δευτερόλεπτα, όσα χρειάστηκε για να κλείσει ραντεβού για τον τελικό της Κυριακής (12/08) στους κρίκους.



Στην επιστροφή του στο «SSE Hydro», εκεί όπου τον Οκτώβριο του 2015 είχε κατακτήσει τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο -και μαζί την Ολυμπιακή πρόκριση- αγωνιζόμενος με κύστη στο χέρι και έχοντας βιώσει λίγες εβδομάδες νωρίτερα τον θάνατο του πατέρα του, ο «άρχοντας των κρίκων» έδειξε ξανά από τι είναι φτιαγμένος, κόντρα σε αντίξοες συνθήκες:



Οι 15,133 βαθμοί που πήρε, με κάποια λαθάκια και χωρίς μία από τις συνήθεις... «εξωγήινες» εκτελέσεις, ήταν μία συγκομιδή που οι περισσότεροι αντίπαλοί του μπορούν μόνο να ονειρεύονται...



«Τις τελευταίες μέρες είχα διάφορα απρόοπτα με τον αριστερό ώμο μου, που με κράτησαν πίσω. Το σημαντικότερο είναι ότι κατάφερα να αγωνιστώ... Για να φτάσω να το πω αυτό, καταλαβαίνετε ότι έχω πονέσει πάρα πολύ. Αυτός ο τραυματισμός που αντιμετωπίζω εδώ και κάποιο διάστημα δεν είναι κάτι το ανησυχητικό, αλλά με εμποδίζει να πετύχω το καλύτερο που μπορώ», δήλωσε μετά τον προκριματικό ο Λευτέρης Πετρούνιας, που συμπλήρωσε:



«Δεν πέτυχα τη βαθμολογική συγκομιδή που ήθελα, σε καμία περίπτωση. Ο βαθμός μου όμως είναι αρκετά καλός ώστε να με βάλει άνετα στην οκτάδα. Τα τεχνικά λάθη που έκανα σήμερα, δεν θα γίνουν την Κυριακή. Στον τελικό θα είμαι σε καλύτερη κατάσταση, θα εκτελέσω το πρόγραμμά μου όπως θέλω και θα υπερασπιστώ τον τίτλο μου».



Ο τρις πρωταθλητής Ευρώπης αναφέρθηκε και στην εμφάνιση της Εθνικής ανδρών, η οποία δεν είχε δυνάμεις μέχρι το φινάλε:



«Έχουμε μία εξαιρετική ομάδα, αλλά τα πράγματα στράβωσαν κάπου μετά το δίζυγο. Κλατάραμε. Μόνο ο Γιώργος Χατζηευσταθίου στο έδαφος θα μπορούσε να είχε πάρει τέσσερις βαθμούς παραπάνω, είναι κρίμα γιατί αυτή η εκτέλεση δεν ήταν αντιπροσωπευτική της αξίας του ίδιου και της ομάδας. Μπορούμε να τα πάμε πολύ καλύτερα και πιστεύω ότι θα το πετύχουμε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είμαι εν μέρει ευχαριστημένος με αυτό που βλέπω από τα υπόλοιπα παιδιά, αλλά με προβληματίζουν κάποιες πτώσεις που είχαμε μετά τα μισά του αγώνα και παρότι ήμασταν όλοι πάρα πολύ καλά προπονημένοι, γιατί προπονούμαστε με τον καλύτερο! Είναι απλά ζήτημα διαχείρισης άγχους και πίεσης, πιστεύω».



Παράλληλα, μίλησε στους Βρετανούς διοργανωτές για τις... επώδυνες αλλά γλυκές αναμνήσεις που φέρνει η επιστροφή στο «SSE Hydro»:



«Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ, αν και η Γλασκώβη πάντοτε συνοδεύεται από πόνο για μένα! Τώρα έχω αυτούς τους πόνους στον ώμο, το 2015 είχα άλλα σοβαρά προβλήματα, αλλά είναι πολύ όμορφο που ξαναβρίσκομαι σ’ αυτό το φανταστικό στάδιο, όπου έζησα μία πολύ σημαντική στιγμή της καριέρας μου».



Ο 27χρονος πρωταθλητής των κρίκων, ο οποίος παραμένει αήττητος για περισσότερο από δύο χρόνια, αποχώρησε από το στάδιο με τα δύο έπαθλα που του απένειμε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Γυμναστικής (UEG), έπειτα από την επικράτησή του σε ψήφους στα ετήσια βραβεία της UEG στις κατηγορίες του Ευρωπαίου Αθλητή της Χρονιάς 2017 (“Male Gymnast of the Year”) και της Κορυφαίας Εμφάνισης της Χρονιάς 2017 (“Outstanding Performance of the Year”).



Η επόμενη προγραμματισμένη απονομή στον Πετρούνια, προβλέπεται να γίνει το απόγευμα της Κυριακής...