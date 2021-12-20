Πυγμαχία: «Μάγεψε» το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Elite

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών Elite. Για τέσσερις ημέρες η Πυγμαχία ήταν το επίκεντρο της Μεγαλόπολης και άπαντες απόλαυσαν σπουδαίους αγώνες και υψηλό θέαμα.
Τους αγώνες που συνδιοργάνωσε η ΕΟΠ με το Εργαστήριο Οργάνωσης, Διοίκησης Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τον Δήμο Μεγαλόπολης, παρακολούθησε ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λευτέρης και άρχοντες της τοπικής κοινωνίας.
Για πρώτη φορά μία εγχώρια διοργάνωση έγινε στα πρότυπα Παγκοσμίου πρωταθλήματος και το απήλαυσαν τόσο οι αθλητές, όσοι και οι κάτοικοι της Μεγαλόπολης που αγκάλιασαν το πρωτάθλημα, ενώ μέσω του live streaming όλη η Ελλάδα είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τους αγώνες.
Στους Ανδρες πρωταθλητής και Πολυνίκης σύλλογος αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός. Στις Γυναίκες πρωταθλητής σύλλογος είναι ο Περσεύς και πολυνίκης ο Ολυμπιακός.
ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΕΛΙΤΕ 2021
54
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΠΣ ΕΥΠΑΤΩΡΧΡΥΣΟ
ΚΑΙΝΙΧΑΠΟΣΤΟΛΟΣΑΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΑΡΓΥΡΟ
57
ΓΛΥΝΗΣΦΙΛΙΠΠΟΣΑΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣΧΡΥΣΟ
ΤΟΖΙΟΣΟΔΥΣΣΕΑΣΑΣ ΚΟΛΟΣΣΟΣΑΡΓΥΡΟ
60
ΕΥΜΟΡΦΙΑΔΗΣΙΩΑΝΝΗΣΑΣ ΧΡΥΣΗ ΓΩΝΙΑΧΡΥΣΟ
ΜΠΙΤΧΑΒΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥΑΡΓΥΡΟ
63,5
ΠΑΠΠΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣΠΣ ΠΕΡΣΕΥΣΧΡΥΣΟ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠΑΡΓΥΡΟ
ΜΙΛΟΥΛΗΣΠΑΡΗΣΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟΧΑΛΚΙΝΟ
ΚΑΛΟΓΕΡΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΓΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝΧΑΛΚΙΝΟ
67
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣΑΛΕΞΙΟΣΑΣ ΧΡΥΣΗ ΓΩΝΙΑΧΡΥΣΟ
ΒΕΪΣΙΑΡΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠΑΡΓΥΡΟ
ΧΟΡΒΑΛΑΚΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠΧΑΛΚΙΝΟ
ΣΑΡΙΕΒΑΖΑΡΙΙΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟΧΑΛΚΙΝΟ
71
ΓΛΥΝΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠΧΡΥΣΟ
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑΣ ΑΡΗΣΑΡΓΥΡΟ
ΡΙΤΖΑΚΗΘΕΟΔΩΡΟΣΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟΧΑΛΚΙΝΟ
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣΦΙΛΙΠΠΟΣΑΣ ΦΟΙΝΙΞΧΑΛΚΙΝΟ
75
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠΧΡΥΣΟ
ΠΥΛΛΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠΑΡΓΥΡΟ
ΛΕΣΣΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣΠΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣΧΑΛΚΙΝΟ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣΧΑΛΚΙΝΟ
80
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣΘΕΟΧΑΡΗΣΑΑ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΧΡΥΣΟ
ΔΕΜΕΝΤΖΟΣΠΑΥΛΟΣΑΟ ΜΙΩΝΑΣΑΡΓΥΡΟ
ΚΟΣΤΑΑΛΕΞΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟΧΑΛΚΙΝΟ
ΣΧΙΖΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣΧΑΛΚΙΝΟ
86
ΨΥΧΟΓΙΟΣΔΙΟΝΥΣΙΟΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠΧΡΥΣΟ
ΠΕΡΓΑΜΑΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣΑΣ ΧΡΥΣΗ ΓΩΝΙΑΑΡΓΥΡΟ
ΚΑΤΤΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΓΝΟΝ ΑΡΗΣΧΑΛΚΙΝΟ
ΜΠΟΖΙΟΣΦΩΤΙΟΣΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟΧΑΛΚΙΝΟ
92
ΝΑΝΙΤΖΑΝΙΑΝΒΑΓΚΑΝΠΑΟΚΧΡΥΣΟ
ΔΕΡΒΙΣΙΟΡΕΣΤΙΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝ. ΑΛΙΜΧΑΛΚΙΝΟ
92+
ΚΥΡΙΜΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠΧΡΥΣΟ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣΕΑΠΑΡΓΥΡΟ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣΛΑΜΠΡΟΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠΧΑΛΚΙΝΟ
ΚΑΤΑΒΑΤΗΣΗΛΙΑΣΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟΧΑΛΚΙΝΟ
ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ELITE 2021
45-48
ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥΙΩΑΝΝΑΑΣ ΝΕΟΙ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣΧΡΥΣΟ
ΑΠΟΚΟΤΟΥΚΑΛΛΙΟΠΗΑΣΠ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΑΡΓΥΡΟ
50
ΣΕΡΓΑΚΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΚΟΡ.ΝΙΚ.ΧΡΥΣΟ
ΠΑΠΑΔΕΛΛΗΕΥΤΥΧΙΑΠΥΓΜΗΑΡΥΓΡΟ
54
ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΣ ΧΡΥΣΗ ΓΩΝΙΑΧΡΥΣΟ
ΧΟΝΔΡΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΗΓΝΟΝ ΑΡΗΣΑΡΓΥΡΟ
60
ΤΖΑΝΗΜΑΡΙΝΕΛΛΑΑΣΓΘ ΑΙΟΛΟΣΧΡΥΣΟ
ΖΙΛΑΚΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΣ ΗΡΑΑΡΓΥΡΟ
ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΕΥΦΡΟΣΥΝΗΑΣΒΑ ΤΟΦΑΛΟΣΧΑΛΚΙΝΟ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΔΗΜΗΤΡΑΠΑΟΚΧΑΛΚΙΝΟ
63
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥΟΛΓΑ ΠΑΥΛΙΝΑΠΣ ΠΕΡΣΕΥΣΧΡΥΣΟ
ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑΑΣΠ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΑΡΓΥΡΟ
ΚΟΛΙΤΣΗΦΩΤΕΙΝΗΑΣ ΗΡΑΧΑΛΚΙΝΟ
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗΚΥΡΙΑΚΗΑΣΠ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΧΑΛΚΙΝΟ
66
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠΧΡΥΣΟ
ΘΕΟΔΩΣΑΚΗΜΑΡΙΑΑΠΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣΑΡΓΥΡΟ
70
ΣΗΤΑΒΑΣΙΛΙΚΗΑΣ ΑΜΥΝΑΧΡΥΣΟ
MULLAYJONIDAΓΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣΑΡΓΥΡΟ
81
ΟΡΤΟΛΑΝΟΑΘΗΝΑ ΜΙΧΑΕΛΑΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΕΡΑΤΣ.ΑΛΙΜΟΥΧΡΥΣΟ
ΓΙΔΑΚΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠΑΡΓΥΡΟ
ΜΑΓΓΙΩΡΟΥΦΩΤΕΙΝΗΓΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣΧΑΛΚΙΝΟ