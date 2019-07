Πόλο: Αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού ο Λαζαρίδης

Με νέο προπονητή θα επιστρέψει στο πρωτάθλημα της Α1 πόλο ανδρών ο Παναθηναϊκός, καθώς ο Μιχάλης Λαζαρίδης δεν θα συνεχίσει στον πάγκο του «τριφυλλιού».

Ο προπονητής που οδήγησε τους «πράσινους» στην κατάκτηση του τίτλου στην Α2 και την επάνοδο στη μεγάλη κατηγορία, γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο facebook την αποχώρησή του, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Τέλος της συνεργασίας μου με το σύλλογο και θελω να ευχαριστήσω τον Παναθηναϊκό,την ομάδα της καρδιάς μου που μου εμπιστεύτηκε τις τύχες της υδατοσφαίρισης τη φετινή χρονιά. Θεωρώ πως τίμησα το συμβόλαιο μου και το μόνο σίγουρο πως έδωσα τον καλύτερο εαυτό μου.

Ισως έβαλα κι εγώ ένα λιθαράκι στην ιστορία του Συλλόγου που έχω υπηρετήσει 20 χρόνια με την ιδιότητα του αθλητή και προπονητή. Ως επικεφαλής προπονητής τη φετινή χρονιά, η αντρική ομάδα πετυχε την άνοδο στην Α1 κατακτώντας το πρωτάθλημα με 20Χ20 νίκες, η ομάδα παίδων είναι πρωταθλήτρια, η ομάδα εφηβων κατέλαβε την 5η θέση και η ομάδα μίνι παίδων συνεχίζει στην τελικη φάση.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση για τη στήριξη και στους αθλητές που μ' έκαναν υπερήφανο με τη συνέπεια,το χαρακτήρα και την προσπάθεια τους.

Εύχομαι υγεία, πολλές επιτυχίες στον καθένα ξεχωριστά. Στον μεγαλύτερο σύλλογο της χωρας να επιστρέψει εκει που του αξίζει και να κάνει σε όλα τα τμήματα που καλλιεργεί πρωταθλητισμό.

Μια ζωή Παναθηναϊκός☘☘, εύχομαι οι δρόμοι μας να ξανασυναντηθούν..

