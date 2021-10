Πρόκριση με ανατροπή του Τσιτσιπά στους "16" του Indian Wells

Ο Φάμπιο Φονίνι παίδεψε τον Στέφανο Τσιτσιπά, αλλά ο 23χρονος τενίστας πέρασε το τεστ και έκλεισε θέση στη φάση των «16» του Indian Wells. Παρότι έμεινε πίσω με σετ και μπρέικ, ο Στέφανος λύγισε τον 34χρονο Ιταλό (Νο.30) με 2-6, 6-3, 6-4 σε 2 ώρες και 2 λεπτά και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στον τρίτο γύρο του BNP Paribas Open.

Εκεί θα βρει τα ξημερώματα της Πέμπτης (περίπου στις 4) τον Αυστραλό Άλεξ Ντε Μινόρ, Νο.27 στην παγκόσμια κατάταξη, που άφησε εκτός με 6-4, 6-2 τον Κριστιάν Γκαρίν.

Δεν βρέθηκε και στην καλύτερη μέρα του ο Στέφανος, όμως έδειξε χαρακτήρα όταν βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο και έχει κάθε δικαίωμα να «βλέπει» ακόμα πιο μακριά.

Στο πρώτο σετ, πάντως, η εμφάνισή του ήταν άκρως απογοητευτική, με πολλά αβίαστα λάθη και κακές επιλογές, με αποτέλεσμα να φαίνεται αχτύπητος ο Ιταλός!

Και σαν να μην έφτανε το γεγονός ότι έμεινε πίσω στο σκορ έχοντας δεχτεί δύο μπρέικ, ο Φονίνι πέρασε μπροστά με 1-2 και στο δεύτερο σετ. Εκεί, όμως, ήταν που «ξύπνησε» ο Στεφ και όταν πήρε με τη μία πίσω το μπρέικ, άρχισε σιγά-σιγά να βρίσκει τα χτυπήματά του.

Μειώνοντας τα αβίαστα λάθη μετέτρεψε το 1-2 σε 4-2 και δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα στη συνέχεια να «γράψει» το 1-1 και να γίνει το φαβορί για τη πρόκριση.

Πράγματι, αφού πρώτα έσβησε δύο μπρέικ πόιντ του Φονίνι στο πρώτο service game του στο τρίτο σετ, επιβεβαίωσε τα προγνωστικά περνώντας μπροστά με 3-2 και δεν άφησε τη νίκη να του φύγει από τα χέρια. Ήταν η 53η του για τη φετινή σεζόν.

Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με λίγη... γκρίνια του Ιταλού, που επέμεινε να λέει ότι ο Στεφ δέχτηκε coaching από τον πατέρα του μετά το πρώτο σετ...

A few words exchanged 👀



Tsitsipas and Fognini discuss at the net after their #BNPPO21 encounter. pic.twitter.com/fk67i3tVfN