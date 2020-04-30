Προπονήσεις αθλητών: Ο ΣΕΓΑΣ έστειλε στην ΕΟΕ λίστα με 171 ονόματα
Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020, 18:59
Ο ΣΕΓΑΣ απέστειλε στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή τη λίστα με τα ονόματα 171 αθλητών και αθλητριών που προτείνει να έχουν πρόσβαση για προπονήσεις στα στάδια της χώρας στην πρώτη φάση επανεκκίνησης του αθλητισμού.
Οι αθλητές και αθλήτριες περιλαμβάνονται είτε στην προολυμπιακή ομάδα είτε στις τέσσερις κατηγορίες σχεδιασμού, στην κατηγορία στήριξης, καθώς και στις προεθνικές ομάδες Κ20 και Κ18.
Αναλυτικά τα ονόματα και οι χώροι άθλησης τους:
1 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΚΡΙΕΡ ΜΙΤΣ ΟΑΚΑ
2 ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΚΥΤΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΑΚΑ
3 ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΑΚΑ
4 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΟΥΛΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΑΚΑ
5 ΤΣΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΑΚΑ
6 ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΟΣ ΜΗΚΟΣ ΠΟΜΑΣΚΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΑΚΑ
7 ΣΚΑΡΒΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛ. ΟΑΚΑ-ΑΓ.ΚΟΣΜ
8 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛ. ΟΑΚΑ-ΑΓ.ΚΟΣΜ
9 ΠΕΣΙΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΟΑΚΑ
10 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΟΑΚΑ-ΑΓ.ΚΟΣΜ
11 ΓΚΟΥΣΙΝ ΤΑΤΙΑΝΑ ΥΨΟΣ ΣΙΩΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΟΑΚΑ
12 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΤΣΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
13 ΠΟΛΑΚ ΕΛΕΝΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Μ. ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
14 ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 400 Μ ΗΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
15 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΡΑΦΑΕΛΑ 200Μ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
16 ΠΡΙΒΙΛΕΝΤΖΙΟ ΓΚΛΟΡΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΠΕΡΙΦΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
17 ΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΥΨΟΣ ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛ.
18 ΤΖΕΝΓΚΟ ΕΛΙΝΑ ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΠΟΤΣΚΑΡΙΩΒ ΓΙΩΡ ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛ.
19 ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝ ΒΑΔΗΝ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΔΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
20 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΔΗΝ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΔΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
21 ΝΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΑΔΗΝ ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΔΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
22 ΚΑΡΥΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΠΑΥΛ. ΔΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
23 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΗΣ ΔΑΚ ΧΑΝΙΩΝ
24 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 400 Μ ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΑΡΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ
25 ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΠΤΑΘΛΟ ΜΗΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΑΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
26 ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΛΙΛΗ ΜΗΚΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ
27 ΖΗΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 100Μ ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΑΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
28 ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΙΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΑΓΚΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΚ ΠΑΤΡΩΝ
29 ΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΙΝΑ 4Χ400 Μ ΗΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
30 ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 4Χ400 Μ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ
31 ΜΟΥΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 4Χ400 Μ ΜΠΟΡΝΙΒΕΛΗ ΝΤ. ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
32 ΓΝΑΦΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 4Χ400 Μ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Μ. ΔΑΚ ΧΑΝΙΩΝ
33 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΤ. 4Χ400 Μ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧ. ΟΑΚΑ
34 ΖΥΓΟΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 4Χ400 Μ ΧΑΝΤΖΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
35 ΔΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 110 Μ ΕΜΠ ΣΔΡΟΛΛΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΔΑΚ ΔΡΑΜΑΣ
36 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β. ΟΑΚΑ
37 ΖΑΚΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΥΨΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΑΚΑ
38 ΡΕΝΤΖΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΥΨΟΣ ΣΙΩΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΟΑΚΑ
39 ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΛΚΗΣΤΗ ΥΨΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ-ΛΩΡΑ ΟΑΚΑ
40 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Δ. ΟΑΚΑ
41 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ Δ. ΟΑΚΑ
42 ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΚΟΣ ΠΟΜΑΣΚΙ Γ. ΟΑΚΑ
43 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΗΚΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Δ. ΟΑΚΑ
44 ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1500 Μ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡ. ΟΑΚΑ
45 ΓΚΕΛΑΟΥΖΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡ. ΟΑΚΑ
46 ΚΟΤΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 800 Μ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡ. ΟΑΚΑ
47 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 800 Μ ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΟΑΚΑ
48 ΤΟΚΑ ΕΛΠΙΔΑ 400 Μ ΕΜΠ ΣΟΠΟΥΚΟΒΑ ΓΙΑΝ. ΟΑΚΑ
49 ΜΑΛΤΑΠΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΥΨΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ Δ. 0ΑΚΑ
50 ΜΑΓΚΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΔΟΝΔΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝ. ΟΑΚΑ
51 ΓΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 100Μ ΗΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
52 ΚΙΑΦΑ ΑΝΝΑ 400 Μ ΕΜΠ ΗΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
53 ΤΡΥΒΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 200Μ ΗΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
54 ΔΡΙΤΣΑΣ ΑΡΗΣ 400 Μ ΕΜΠ ΗΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
55 ΤΑΧΤΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
56 ΣΑΡΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 100Μ ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
57 ΤΣΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
58 ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 100Μ ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
59 ΝΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 400 Μ ΕΜΠ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π. ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
60 ΝΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 100Μ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π. ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
61 ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΤΑ 400 Μ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π. ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
62 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 400Μ ΕΜΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
63 ΒΕΝΙΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 100Μ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
64 ΚΑΛΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 800 Μ ΠΕΡΙΦΑΝΟΣ ΓΙΑΝ. ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
65 ΜΕΡΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΥΨΟΣ ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
66 ΔΟΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΥΨΟΣ ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
67 ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΜΠΟΤΣΚΑΡΙΩΒ Γ. ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
68 ΝΤΡΑΓΚΟΜΙΡΟΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΒΟΣ-ΣΥΝΘΕΤΑ ΜΠΟΤΣΚΑΡΙΩΒ Γ. ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
69 ΛΑΤΙΦΛΑΡΙ ΤΑΣΟΣ ΣΤΙΒΟΣ-ΣΦΑΙΡΑ ΜΠΟΤΣΚΑΡΙΩΒ ΓΙΩΡ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
70 ΣΑΜΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΒΟΣ-100Μ ΚΟΤΣΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
71 ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΕΦΗ ΣΤΙΒΟΣ-ΜΗΚΟΣ ΠΑΝΤΟΣ ΜΑΚΗΣ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
72 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ ΣΤΙΒΟΣ-ΜΗΚΟΣ ΠΑΝΤΟΣ ΜΑΚΗΣ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
73 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΙΒΟΣ-ΜΗΚΟΣ ΠΑΝΤΟΣ ΜΑΚΗΣ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
74 ΚΟΥΤΣΑΛΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΣΤΙΒΟΣ-ΜΗΚΟΣ ΧΗΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
75 ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΙΒΟΣ-400 Μ ΧΗΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
76 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΤΙΒΟΣ-400 Μ ΕΜΠ ΧΗΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
77 ΜΠΟΦΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΙΒΟΣ-ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
78 ΜΟΝΟΠΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΙΒΟΣ-ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
79 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΙΒΟΣ-ΜΗΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
80 ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΙΒΟΣ-ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
81 ΖΩΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΙΒΟΣ-ΣΦΑΙΡΑ ΧΑΤΖΗΣΤΑΘΗΣ ΣΤ. ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
82 ΚΑΙΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΙΒΟΣ-ΣΦΑΙΡΑ ΧΑΤΖΗΣΤΑΘΗΣ ΣΤ. ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
83 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΔΩΡΑ ΣΤΙΒΟΣ-ΑΚΟΝΤΙΟ ΤΣΑΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓ. ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
84 ΜΙΧΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΙΒΟΣ-10ΧΛΜ ΚΑΡΡΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
85 ΕΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΝΙΚΗ ΣΤΙΒΟΣ-100Μ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
86 ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΙΒΟΣ-ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
87 ΜΑΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΙΒΟΣ-ΒΑΔΗΝ ΜΠΟΡΝΙΒΕΛΗ ΝΤ. ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
88 ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΣΤΙΒΟΣ-ΣΤΗΠΛ ΔΑΓΚΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝ. ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
89 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΝΑ ΣΤΙΒΟΣ-400 Μ ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ Α. ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ
90 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΙΒΟΣ 100 Μ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ
91 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΙΒΟΣ ΑΚΟΝΤΙΟ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ Γ. ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ
92 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΙΒΟΣ-100Μ ΜΠΑΤΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΕΑΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
93 ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΣΤΙΒΟΣ-ΣΦΥΡΑ ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΚ ΠΤΟΛΕΜ.
94 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΤΙΒΟΣ ΣΦΥΡΑ ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΚ ΠΤΟΛΕΜ.
95 ΦΥΛΤΙΣΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΒΟΣ-ΒΑΔΗΝ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΔΑΚ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
96 ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΙΒΟΣ-ΒΑΔΗΝ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΔΑΚ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
97 ΦΙΑΣΚΑ ΟΛΓΑ ΣΤΙΒΟΣ -ΒΑΔΗΝ ΚΟΝΤΟΣ ΓΡΗΓΗΡΗΣ ΔΑΚ-ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
98 ΜΕΓΚΛΕΜΠΕΗ ΙΒΑΝ ΣΤΙΒΟΣ-ΣΦΥΡΑ ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΗΣ ΔΑΚ-ΧΑΝΙΩΝ
99 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΤΙΒΟΣ-ΣΦΥΡΑ ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΚ-ΠΤΟΛΕΜ.
100 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΙΒΟΣ-1500 Μ ΚΑΡΡΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
101 ΜΙΝΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΙΒΟΣ-ΣΤΗΠΛ ΚΑΡΡΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
102 ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΣΤΙΒΟΣ-5ΧΛΜ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Δ. ΟΑΚΑ
103 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΒΟΣ -10ΧΛΜ ΚΑΡΡΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
104 ΤΑΣΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΙΒΟΣ-10 ΧΛΜ ΓΕΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΑΓ.ΚΟΣ-ΚΑΛΙΘΕΑ
105 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΙΒΟΣ-ΜΑΡΑΘ. ΓΕΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΑΓ.ΚΟΣ-ΚΑΛΙΘΕΑ
106 ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΣΤΙΒΟΣ- 10 ΧΛΜ ΓΕΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΑΓ.ΚΟΣ-ΚΑΛΙΘΕΑ
107 ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΙΒΟΣ-ΜΑΡΑΘ. ΚΑΡΡΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
106 ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ ΣΤΙΒΟΣ-ΒΑΔΗΝ ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν ΔΑΚ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ
107 ΚΟΥΡΚΟΥΤΣΑΚΗ ΕΦΗ ΣΤΙΒΟΣ-ΒΑΔΗΝ ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν ΔΑΚ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ
108 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΙΒΟΣ 10ΧΛΜ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΣΑΒ. ΔΑΚ ΛΑΜΙΑΣ
109 ΞΕΝΙΔΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ ΣΤΙΒΟΣ-800 Μ ΓΟΝΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛ ΟΑΚΑ
110 ΛΑΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΙΒΟΣ-800 Μ ΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΔΑΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
111 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΙΒΟΣ 110 Μ ΕΜΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΘΑΝ. ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
112 ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΙΒΟΣ-ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠ ΔΑΚ ΝΑΟΥΣΑΣ
113 ΤΣΙΚΑΝΟΥΛΑ ΣΤΕΛΛΑ ΣΤΙΒΟΣ-ΣΥΝΘΕΤΑ ΓΥΛΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΚ-ΣΕΡΒΙΩΝ
114 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΡΗΣ ΣΤΙΒΟΣ-ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΘΑΝ. ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ
115 ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΙΒΟΣ-400Μ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΛΕΥΤ. ΔΑΚ ΡΟΔΟΥ
116 ΓΡΑΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΙΒΟΣ - 200Μ ΜΟΣΧΟΥΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - (ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ)
117 ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΙΒΟΣ - 200Μ ΒΕΡΓΟΣ ΘΥΜΙΟΣ ΔΑΚ ΒΛΑΧΙΩΤΗ ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
118 ΚΟΛΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΣΤΙΒΟΣ -3000Μ Φ.Ε. ΤΣΙΓΚΟΥΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΑΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
119 ΧΥΤΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΤΙΒΟΣ - ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΟΑΚΑ
120 ΖΙΩΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΙΒΟΣ - ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΑΚ ΝΥΓΡΙΤΑΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΥΓΡΙΤΑΣ)
121 ΝΤΟΥΣΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΣΤΙΒΟΣ - ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΚ ΧΑΝΙΩΝ
122 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΣΤΙΒΟΣ 400Μ ΜΑΤΖΩΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
123 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΛΛΗ ΣΤΙΒΟΣ 800Μ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΑΚΑ
124 ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΤΙΒΟΣ - 1500Μ ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ
125 ΚΕΣΣΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΣΤΙΒΟΣ - ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΜΠΟΤΣΚΑΡΙΩΒ ΓΙΩΡΟΣ ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΕΙΟ
126 ΦΡΙΓΓΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΙΒΟΣ - ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
127 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΤΙΒΟΣ - ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΟΑΚΑ
128 ΣΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΙΒΟΣ - ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΣΤΕΦΑΝΗ ΦΩΤΗΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
129 ΛΑΒΑΣΣΑ ΔΑΦΝΗ ΣΤΙΒΟΣ - 3.000Μ ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
130 ΡΟΥΜΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΙΒΟΣ - 110μ. ΕΜΠ. ΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΚ ΣΕΡΡΩΝ
131 ΤΡΕΝΤΖΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΙΒΟΣ - 110μ. ΕΜΠ. ΧΗΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
132 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΤΒΟΣ - 400μ. ΕΜΠ ΚΟΥΤΣΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΑΛΚΑΖΑΡ)
133 ΜΠΟΥΣΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10.000 ΒΑΔΗΝ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
134 ΜΟΡΤΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10.000 ΒΑΔΗΝ ΜΠΟΡΝΙΒΕΛΛΙ ΝΤΙΝΑ ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
135 ΧΑΣΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΙΒΟΣ - ΥΨΟΣ ΚΕΣΣΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
136 ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΙΒΟΣ - ΜΗΚΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΑΚ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
137 ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΙΒΟΣ - ΜΗΚΟΣ ΜΠΑΛΤΑΔΟΥΡΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
138 ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΝΔΕΑΣ/ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΙΒΟΣ - ΜΗΚΟΣ ΚΑΡΑΠΤΣΙΑ ΧΑΪΔΩ ΔΑΚ ΑΛΜΥΡΟΥ
139 ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΤΙΒΟΣ - ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΚ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
140 ΠΑΝΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΙΒΟΣ - ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΜΩΡΑΊΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
141 ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΙΒΟΣ - ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΜΗΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΚ ΧΑΝΙΩΝ
142 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΙΒΟΣ - ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΚ ΚΙΛΚΙΣ
143 ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΣΤΙΒΟΣ - ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΜΗΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΚ-ΧΑΝΙΩΝ
144 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΙΒΟΣ - ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
145 ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΙΒΟΣ - ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΚ ΜΑΝΔΡΩΝ
146 ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΤΙΒΟΣ - ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ ΔΑΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
147 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΙΒΟΣ - 100μ. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
148 ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΙΒΟΣ 200μ/400μ. ΤΣΙΜΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
149 ΜΠΑΜΠΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΙΒΟΣ - 200μ. ΜΑΝΟΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
150 ΖΕΝΑΓΙΑ ΛΑΟΥΡΑ ΣΤΙΒΟΣ - 400μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΔΑΚ ΡΟΔΟΥ (ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ)
151 ΚΑΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΙΒΟΣ - 1.500μ. ΚΑΝΛΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΔΑΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
152 ΖΕΝΑΓΙΑ ΕΛΙΜΠΙΟΝΑ ΣΤΙΒΟΣ - 100μ. ΕΜΠ. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΔΑΚ ΡΟΔΟΥ (ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ)
153 ΧΑΤΖΗΠΟΥΡΓΑΝΗ ΑΝΝΑ ΣΤΙΒΟΣ - 400μ.ΕΜΠ ΜΑΝΤΖΟΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
154 ΜΗΤΣΙΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΡ. ΣΤΙΒΟΣ - 400μ.ΕΜΠ ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΔΑΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
155 ΡΑΦΑΪΛΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΤΙΒΟΣ - 2.000μ. Φ.Ε. ΡΑΦΑΪΛΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΔΑΚ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
156 ΚΟΥΛΟΥΜΕΝΤΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΙΒΟΣ - ΥΨΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝ ΔΑΚ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
157 ΡΕΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΒΟΣ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΟΑΚΑ
158 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΙΒΟΣ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΟΑΚΑ
159 ΛΙΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΙΒΟΣ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΕΙΟ
160 ΡΑΠΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΤΙΒΟΣ - ΜΗΚΟΣ/ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΜΠΑΤΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΕΑΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ)
161 ΓΚΟΓΚΑ ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΣΤΙΒΟΣ - ΜΗΚΟΣ ΚΕΡΤΙΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΑΚ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
162 ΜΠΕΡΤΣΙΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΗΚΟΣ / ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ ΔΑΚ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
163 ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΙΒΟΣ - ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΔΕΡΒΕΝΗ ΛΙΑ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
164 ΣΤΕΓΚΑΡΟΥ ΝΤΕΝΙΣΑ/ΜΙΧΑΕΛΑ ΣΤΙΒΟΣ - ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ
165 ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΙΒΟΣ - ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΣΕΚΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΑΚ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
166 ΛΑΤΙΦΛΑΡΙ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΤΙΒΟΣ - ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΜΠΟΤΣΚΑΡΙΟΒ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛ.
167 ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ/ΑΡΕΤΗ ΣΤΙΒΟΣ - ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛ.
168 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΙΒΟΣ - ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΤΣΙΑΚΙΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΚ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ (ΦΩΤΗΣ ΚΩΣΜΑΣ)
169 ΓΩΓΟΥΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ/ΛΥΔΙΑ ΣΤΙΒΟΣ - ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΚ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
170 ΤΣΟΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΣΤΙΒΟΣ - ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΚ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
171 ΔΗΜΑ ΕΛΕΝΗ ΣΤΙΒΟΣ - ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ
Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 30 Απριλίου 2020, 19:08