Qatar Open: Ήττα για την Σάκκαρη, 2-0 η Σφιόντεκ

Η τέταρτη αναμέτρηση ανάμεσα στην Μαρία Σάκκαρη και στην Ίγκα Σφιόντεκ βρήκε νικήτρια την Πολωνή, η οποία θα είναι παρούσα στον τελικό του Qatar Open, ενώ η Ελληνίδα πρωταθλήτρια γι΄ άλλη μια φορά έφτασε στην πηγή αλλά δεν ήπιε νερό.

Το νο6 της παγκόσμιας κατάταξης μέχρι το σημερινό ημιτελικό της Ντόχα είχε το απόλυτο στο tour απέναντι στο νο8 της ATP (3Χ3). Σήμερα, όμως, η 20χρονη Πολωνή απλά... δεν παιζόταν. Έκανε τέλεια χτυπήματα, απάντησε δύο φορές στα μπρέικ της Σάκκαρη στο δεύτερο σετ κι έφτασε δίκαια στο 2-0 (6-4, 6-3).

