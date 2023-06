Ρολάν Γκαρός: Σεμπάστιαν Όφνερ-Στέφανος Τσιτσιπάς 3-1 games (Πρώτο σετ)

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Eurosport 1) ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά (Νο 5) με αντίπαλο τον Σεμπάστιαν Όφνερ (Νο 118), για τη φάση των «16» του Ρολάν Γκαρός.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας αντιμετωπίζει τον 27χρονο Αυστριακό, με στόχο να δώσει συνέχεια στις καλές του εμφανίσεις και να εξασφαλίσει το εισιτήριο που οδηγεί στα προημιτελικά του φημισμένου γκραν σλαμ.

Ο αγώνας του «Στεφ» κόντρα στον Όφνερ διεξάγεται «Suzanne Lenglen» και είναι αυτός που κλείνει το πρόγραμμα της ημέρας στο εν λόγω γήπεδο.

Ως γνωστόν ο «Tsitsifast» προέρχεται από την εμφατική νίκη-πρόκριση επί του Ντιέγκο Σβάρτσμαν.

Συγκεκριμένα ο Τσιτσιπάς έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στον Αργεντινό και με 3-0 σετ (6-2, 6-2, 6-3) πήρε το εισιτήριο για τους «16».

Από τη μεριά του ο Όφνερ προκρίθηκε, νικώντας τον 36χρονο Ιταλό, Φάμπιο Φονίνι, με 3-2 σετ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο τενίστες δεν έχουν συναντηθεί ποτέ στο παρελθόν.

