Roland Garros: Η Κοστιούκ δεν έδωσε το χέρι της στη Σαμπαλένκα και αποδοκιμάστηκε από το κοινό

Η αναμέτρηση της Αρίνα Σαμπαλένκα με τη Mάρτα Κοστιούκ ήταν μια από τις πιο αναμενόμενες του πρώτου γύρου στο Roland Garros, όχι μόνο επειδή η 25χρονη Λευκορωσίδα, Νο 2 στον κόσμο, διανύει μια εξαιρετική σεζόν και θεωρείται ένα από τα φαβορί του γκραν σλαμ, αλλά και επειδή οι δύο τενίστριες έχουν μια «ανεπίσημη» κόντρα και εκτός κουρτ.

Η συνάντησή τους αποδείχθηκε όντως εκρηκτική, καθώς η Ουκρανή Κοστιούκ, η οποία ηττήθηκε με 0-2 σετ (3-6, 2-6), με το πέρας του αγώνα αρνήθηκε να δώσει το χέρι της στη Σαμπαλένκα, όπως κανονικά προβλέπεται από τους κανονισμούς. Η 20χρονη προσπέρασε την αντίπαλό της στο φιλέ βιαστικά, χωρίς να της δώσει σημασία. Στη συνέχεια μάζεψε τα πράγματά της και αποχώρησε εν μέσω αποδοκιμασιών του κοινού, το οποίο δεν εκτίμησε τη συμπεριφορά της.

Η Σαμπαλένκα φαίνεται να εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της στη διαιτητή, ενώ αποχαιρέτησε το κοινό με μια βαθιά υπόκλιση.

Aryna Sabalenka taking a bow.



Marta Kostyuk is being booed after the match for not shaking hands.



There’s a lot happening at Roland Garros right now. pic.twitter.com/TWHdQhB4Ue