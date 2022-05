Roland Garros: Όλα τα φώτα στραμμένα στην «τιτανομαχία» Τζόκοβιτς-Ναδάλ

Επιμέλεια: Άννα Νικολάου

Μπορεί το Australian Open στις αρχές του 2022 να μη μας χάρισε την τεράστια «τιτανομαχία» μεταξύ Τζόκοβιτς και Ναδάλ λόγω της απέλασης του Σέρβου από την Αυστραλία ως μη εμβολιασμένου, ωστόσο το ιστορικό Roland Garros έρχεται να μας ανταμείψει.

Νόβακ Τζόκοβιτς και Ράφαελ Ναδάλ καθηλώνουν απόψε (21:45, Eurosport 1) το Παρίσι με τη μονομαχία τους στα προημιτελικά του Roland Garros.

🤩 There's one match we can't wait for, but what else is ahead on Day 🔟?#RolandGarros — Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2022

Βέβαια, η κορυφαία αυτή μονομαχία θα μπορούσε κάλλιστα να «σταθεί» στα τελικά της διοργάνωσης, και όχι τόσο πρόωρα όπως είναι τα προημιτελικά. Γιατί αυτό σημαίνει ότι ένα από τα κορυφαία ονόματα του βαθμολογικού πίνακα ATP θα πρέπει να μας αποχαιρετήσει νωρίς...

Οι αριθμοί Τζόκοβιτς-Ναδάλ

Η αναμέτρηση αυτή των δύο θρύλων του τένις θα είναι η πρώτη μεταξύ τους για το 2022 και η 59η συνολικά, με τον «Νόλε» να έχει το προβάδισμα με 30-28 στο head to head.

From 2006 to 2022...



16 years after their first meeting, it's Nadal vs Djokovic for the 59th (!) time at #RolandGarros 🤯@RafaelNadal @DjokerNole pic.twitter.com/nHl73xfeXP — Tennis TV (@TennisTV) May 29, 2022

Μπορεί -θεωρητικά πάντα- το προβάδισμα να έχει το Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, Νόβακ Τζόκοβιτς, καθώς έχει βρει τον καλό του εαυτό μετά τις... περιπέτειές του στην Αυστραλία, αλλά και την αδυναμία του να αγωνιστεί στις ΗΠΑ, λόγω της επιλογής του να μην εμβολιαστεί κατά του Covid, ωστόσο ο Ναδάλ είναι... παλιά καραβάνα στη διοργάνωση!

Ο Ισπανός σταρ, Νο 5 στην παγκόσμια κατάταξη, πίσω από τον Στέφανο Τσιτσιπά, ξεκίνησε εκπληκτικά τη σεζόν με την κατάκτηση του 21ου Grand Slam τίτλου του στην Αυστραλία (ξεπερνώντας Τζόκοβιτς και Φέντερερ).

Παρ' όλα αυτά, ίσως τον καταβάλλει το ότι τον τελευταίο καιρό ταλαιπωρείται για ακόμη μια φορά με προβλήματα στο πόδι του, κάτι που φάνηκε και στο τελευταίο παιχνίδι, με τον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, όπου ο Ισπανός ζορίστηκε μέχρι να πάρει την πρόκριση. Έτσι, η κατάστασή του είναι άγνωστη εν όψει της σημερινής «τιτανομαχίας».

Βέβαια, μιλάμε για τον Ράφα Ναδάλ, τον 13 φορές νικητή του Roland Garros, άρα κανείς δεν μπορεί να τον υποτιμήσει...

Συνολικά ο 36χρονος Ισπανός έχει ηττηθεί μόλις τρεις φορές στο Παρίσι, αλλά οι δύο εξ αυτών ήρθαν από τον Τζόκοβιτς! Ο Ναδάλ, πάντως, τον νίκησε στο συγκεκριμένο Gran Slam συνολικά επτά φορές, οι τρεις εκ των οποίων ήταν σε τελικό.

Οι κόντρες... για την ώρα διεξαγωγής

Κι αν κάποιοι αναρωτιούνται γιατί υπάρχει αλλαγή στην ώρα διεξαγωγής (αρχικά είχε οριστεί να ξεκινήσει στις 13:00 ώρα Ελλάδος, αλλά μεταφέρθηκε στις 21:45), υπήρξε έντονο παρασκήνιο με αμέτρητες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις διάφορες επιτροπές και ομοσπονδίες που εμπλέκονται στη διοργάνωση του Roland Garros, αλλά και με τα δικαιώματα τηλεοπτικής μετάδοσης του αγώνα στη Γαλλία.

H δημόσια τηλεόραση της Γαλλίας, η οποία παραδοσιακά μετέδιδε το τουρνουά, βρήκε τον «μπελά» της με την Amazon Prime.

Συγκεκριμένα, η γαλλική τηλεόραση επιθυμούσε διακαώς να διεξαχθεί η αναμέτρηση το μεσημέρι ή έστω νωρίς το απόγευμα, ακόμη και με μικρότερη απήχηση στο κοινό, καθώς η βραδινή ώρα διεξαγωγής θα έδινε ένα τεράστιο «δώρο» στην Amazon, που έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης των νυχτερινών αγώνων.

Τελικά, υπήρξε συμβιβασμός, με την πλατφόρμα της Amazon Prime να διατηρεί το δικαίωμα να δείξει αποκλειστικά τον αγώνα, αλλά χωρίς χρέωση για όσους δεν είναι συνδρομητές.



Ο Ναδάλ ήθελε μέρα, ο Τζόκοβιτς νύχτα



Από την πλευρά των παικτών, ο Τζόκοβιτς είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ένα νυχτερινό παιχνίδι υπό το φως των προβολέων δεν θα τον πείραζε, ενώ ο Ναδάλ σαφώς προτιμούσε το φως της ημέρας.



«Δεν μου αρέσουν τα νυχτερινά παιχνίδια - το έχω ξαναπεί. Δεν μου αρέσει να παίζω στο χώμα τη νύχτα. Έχει περισσότερη υγρασία. Η μπάλα είναι πιο αργή και οι συνθήκες μπορεί να είναι πολύ βαριές όταν κάνει κρύο. Νομίζω ότι έχει μεγάλη διαφορά να παίζεις τένις μέρα ή νύχτα στο χώμα» έχει δηλώσει ο Ισπανός τενίστας.



«Ως σπουδαίοι παίκτες έχουμε τα αιτήματά μας, αλλά αυτά δεν γίνονται πάντα δεκτά», δήλωσε σχετικά ο Τζόκοβιτς, προσθέτοντας: «Η διοίκηση του τουρνουά μαζί με τα τηλεοπτικά κανάλια είναι που αποφασίζουν αν θέλουν να γίνει ο αγώνας μέρα ή νύχτα. Απλώς πρέπει να αποδεχθείς τις αποφάσεις τους και να προσαρμοστείς».

Οι υπόλοιποι αντίπαλοι!

Όταν οι δύο θρύλοι μπουν για τη μεγάλη αναμέτρηση, ήδη θα γνωρίζουν ποιον θα αντιμετωπίσουν στην τετράδα σε περίπτωση νίκης. Νωρίτερα στην ημέρα, ο Σάσα Ζβέρεφ αντιμετωπίζει τον Κάρλος Αλκαράθ.

Ο Ζβέρεφ, βέβαια, παρότι έχει πάντα τις φιλοδοξίες του σε Grand Slam, δεν έχει καταφέρει ποτέ να νικήσει παίκτη του Top 10 σε major! Θυμίζουμε ότι ο άλλος ημιτελικός θα προκύψει από τα ματς Ρουντ-Ρούνε και Ρούμπλεφ-Τσίλιτς.