Σάκκαρη: Mε Γκαρσία στον ημιτελικό του WTA Finals

Η Καρολίν Γκαρσία είναι το επόμενο εμπόδιο της Μαρίας Σάκκαρη στο WTA Finals.

Η 29χρονη Γαλλίδα έκανε την ανατροπή απέναντι στην Κασάτκινα, επικράτησε με 2-1 σετ και θα είναι η αντίπαλος της Ελληνίδας τενίστριας στον ημιτελικό της σπουδαίας διοργάνωση στο Fort Worth του Τέξας.

Η Γκαρσία η οποία είναι το Νο6 στην Παγκόσμια κατάταξη, έχασε το πρώτο σετ 4-6 από την Κασάτκινα αλλά στην συνέχεια ανέβασε την απόδοσή της, πήρε τα επόμενα δύο με 6-1, 7-6 (5) και σφράγισε την πρόκριση στα ημιτελικά ως δεύτερη από τον όμιλό της πίσω από την Σβιόντεκ.

🎶 SWEET CAROLINE 🎶 🇫🇷 @CaroGarcia comes from a set down to defeat Kasatkina 4-6, 6-1, 7-6(5) and reach the last four in Fort Worth! Faces Sakkari on Sunday for a spot in the final 🔜 pic.twitter.com/4FEAIbSZps

Ending it with one of the BEST match points of the year ✨



An absolutely INCROYABLE win from 🇫🇷 @CaroGarcia to cement her spot in the final 4!#WTAFinals pic.twitter.com/UVotvBoENw