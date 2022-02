Σάκκαρη σε Κονταβέιτ: «Είμαι απογοητευμένη αλλά πραγματικά το αξίζεις»

Παρά την απογοήτευσή της για την απώλεια του τροπαίου στο τουρνουά της Αγίας Πετρούπολης η Μαρία Σάκκαρη (Νο 7) αναφέρθηκε με πολύ ωραία λόγια στην αντίπαλό της, Ανέτ Κονταβέιτ (Νο 9), η οποία επικράτησε με μεγάλη ανατροπή 2-1 σετ στον τελικό.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια κατά την απονομή ανέφερε: «Είμαι απογοητευμένη, αλλά στ' αλήθεια το αξίζεις. Έπαιξες σπουδαίο τένις και έδειξες χαρακτήρα. Για όσους δεν το γνωρίζουν είμαστε καλές φίλες και είμαι πολύ πολύ χαρούμενη για σένα, για τα επιτεύγματά σου.

Είμαι χαρούμενη για την ομάδα σου. Είσαι πολύ καλή παίκτρια, αλλά είσαι και πάρα πολύ καλός άνθρωπος, που για μένα μετράει περισσότερο. Συγχαρητήρια!».

