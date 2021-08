Σινσινάτι Όπεν: Προκρίθηκε στα ημιτελικά ο Τσιτσιπάς

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας λύγισε τον 21χρονο Καναδό Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ (Νο.17) με 6-2, 5-7, 6-1 σε 2 ώρες και 12 λεπτά, για να περάσει στον ένατο φετινό του ημιτελικό. Εκεί θα περιμένει στη 1 τα ξημερώματα της Κυριακής (22/8) τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Σάσα Ζβέρεφ και τον Κάσπερ Ρουντ.

Ο Στεφ ξεκίνησε εξαιρετικά τον αγώνα και πήρε με άνεση το πρώτο σετ, ωστόσο ο Αλιασίμ έφερε σχεδόν ανέλπιστα το ματς στα ίσα. Ο 23χρονος τενίστας δεν πτοήθηκε, δεν έχασε την ψυχραιμία του και με επιβλητική εμφάνιση στο τρίτο σετ έφτασε στην πέμπτη σερί νίκη του σε βάρος του Φίλιξ (5-2 το head to head).

Θα είναι ο δεύτερος διαδοχικός ημιτελικός για τον Στέφανο και σίγουρα αυτό είναι ένα πολύ ενθαρρυντικό μήνυμα εν όψει US Open (30/8).

O Tσιτσιπάς, λοιπόν, έκανε εντυπωσιακή εκκίνηση στο ματς, μπήκε στη θέση του οδηγού στο τέταρτο γκέιμ (3-1) και δεν δυσκολεύτηκε να φτάσει στην κατάκτηση του πρώτου σετ.

Είχε τον έλεγχο και στο δεύτερο σετ και όλα έδειχναν ότι θα έβρισκε το τρόπο να σφραγίσει το εισιτήριο για τα ημιτελικά, όμως μετά από δύο χαμένα ματς πόιντ στο 4-5, δεν κράτησε εκείνος το σερβίς του (6-5) και έδωσε την ευκαιρία στον Φίλιξ να φέρει το ματς στα ίσα.

Η αγωνία για την εξέλιξη του αγώνα, ωστόσο, δεν κράτησε και πολύ, αφού ο Στεφ πέτυχε το μπρέικ στο τέταρτο γκέιμ (3-1) και έφτασε τελικά πανηγυρικά στην πρόκριση στον όγδοο Masters ημιτελικό του χωρίς άλλες απώλειες. Έχει πλέον 48 νίκες τη φετινή σεζόν!

Σημείωσε 22 winners και είχε 20 αβίαστα, ενώ ο Αλιασίμ είχε αντίστοιχα 20 και 34. Έχασε μόνο 8 πόντους πίσω από το πρώτο σερβίς του.

Πηγή: SDNA