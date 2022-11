Σούπερ Σάκκαρη στην 4άδα του WTA Finals!

Για δεύτερη σερί χρονιά η Μαρία Σάκκαρη βρίσκεται στα ημιτελικά του WTA Finals! Μετά από ένα τρομερό ματς νίκησε 2-0 σετ (6-2, 6-4) την Αρίνα Σαμπαλένκα, όπως είχε κάνει και στην πρεμιέρα απέναντι στην Πεγκούλα και έκλεισε θέση στην 4άδα του τελευταίου τουρνουά της σεζόν στο Τέξας.

Last one in, last one out? @mariasakkari is playing some serious ball this week!#WTAFinals pic.twitter.com/74D1vmBEpj — wta (@WTA) November 3, 2022

Μπορεί στο ματς που προηγήθηκε η Ζαμπέρ να κέρδισε την Πεγκούλα με 2-1 σετ, όμως η Σάκκαρη δεν ανησυχεί στο ενδεχόμενο τριπλής ισοβαθμίας (σε περίπτωση ήττας μεθαύριο από την Τυνήσια), καθώς το αποψινό 2-0, της δίνει την πρόκριση ακόμη και σε αυτό το σενάριο από την στιγμή που σε δύο ματς δεν έχει χάσει σετ.

Στο πρώτο σετ η Σάκκαρη προηγήθηκε 2-1 σπάζοντας το σερβίς της Σαμπαλένκα και στη συνέχεια με δεύτερο μπρέικ έκανε το 5-2 για πάρει το σετ με 6-2.

Στο δεύτερο σετ μπήκε με την … φόρα του πρώτου και προηγήθηκε 3-0 αλλά η Λευκορωσίδα αντέδρασε και με δικό της 4-0 πέρασε μπροστά με 4-3. Η Ελληνίδα τενίστρια επέστρεψε στο σερβίς της και με μπρέικ έκανε ανατροπή στην… ανατροπή για να πάρει τελικά το σετ με 6-4.