Στέφανος Τσιτσιπάς - Κουεντέν Αλίς 4-1

Πρεμιέρα στο Όπεν της Αυστραλίας κάνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας πρωταθλητής, Νο 4 στην παγκόσμια κατάταξη, αντιμετωπίζει στον πρώτο γύρου του πρώτου γκραν σλαμ της σεζόν τον Γάλλο Κουεντέν Αλίς, Νο 64 του κόσμου.

Ο 26χρονος Γάλλος δεν έχει καταφέρει να περάσει ποτέ τον δεύτερο γύρο σε κανένα από τα Major.

Το παιχνίδι μεταδίδει τηλεοπτικά το Eurosport 1 που ανήκει στο μπουκέτο καναλιών της Nova.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε δυναμικά στο ματς και πέτυχε μπρέικ στο τέταρτο σετ, με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 3-1.

Ready to rock 🤘



🇬🇷 @steftsitsipas starts his #AO2023 campaign against Quentin Halys 🇫🇷#AusOpen pic.twitter.com/sUQcFSRQ8V