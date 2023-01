Στέφανος Τσιτσιπάς - Ταλόν Γκρίκσπουρ 6-2, 1-1

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Ταλόν Γκρίκσπουρ (Νο 63), με στόχο την πρόκριση στους «16» του Australian Open. Οι δυο τενίστες κοντράρονται για πρώτη φορά στην καριέρα τους, ενώ ο νικητής θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Φούκσοβιτς (Ουγγαρία, Νο 78) και Σίνερ (Ιταλία, Νο 16).

Το ματς μεταδίδεται από το Eurosport 1 που εκπέμπει από το μπουκέτο καναλιών της Nova.

Μετά το 2-1 στο πρώτο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε φόρα και αιφνιδίασε τον αντίπαλό του με συνεχόμενα κερδισμένα γκέιμ έφτασε στο 6-2 που του χάρισε το πρώτο σετ. Μάλιστα αυτό ήταν και το πρώτο χαμένο σετ του Ολλανδού στο τουρνουά.

Not a bad spot to watch @steftsitsipas 🇬🇷 v @Griekii 🇳🇱 from.



Watch Live: https://t.co/5qtw24S8X3 • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/FU5Gkao4Ay