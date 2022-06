Στέφανος Τσιτσιπάς: Συνεχάρη τον Ναδάλ για την κατάκτηση του Ρολάν Γκαρός!

Τα συγχαρητήριά του στον Ράφα Ναδάλ, για την κατάκτηση του 14ου τροπαίου του στο Ρολάν Γκαρός έδωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, ο οποίος αποκλείστηκε στη φάση των «16» στο φημισμένο γκραν σλαμ, μετά τη νίκη του Ισπανού επί του Κάσπερ Ρούουντ στον τελικό με 3-0 σετ, έπλεξε το εγκώμιο του «King Rafa», γράφοντας χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στα social media:

«Η σκληρή δουλειά, το πάθος και η νοοτροπία του να μην τα παρατάς σου δίνουν τη δυνατότητα να πας μακριά. Έβαλες χρόνο, καρδιά και ψυχή σε αυτό, η επιμονή σου έφερε το 14ο».

Congratulations on your outstanding achievement @RafaelNadal!



It just goes to show that hard work, passion, and a “never give up” attitude really goes a long way. You have put your time, heart, and soul into this, and your perseverance made this #14. https://t.co/9oe3pfA054