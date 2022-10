Παγκόσμια ομοσπονδία στίβου: Άφησε τον Τεντόγλου εκτός δεκάδας στη ψηφοφορία για τους κορυφαίους αθλητές!

Μοιάζει απίστευτο αλλά δυστυχώς είναι αλήθεια: ο «ασημένιος» στο άλμα εις μήκος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Γιουτζίν το περασμένο καλοκαίρι, Μίλτος Τεντόγλου, δεν βρίσκεται στα ονόματα των δέκα υποψηφίων για τον βραβείο του καλύτερου αθλητή το 2022 που ανακοίνωσε σήμερα (13/10) η World Athletics.

Πρόκειται για μία απόφαση που προκαλεί πολλά ερωτηματικά δεδομένου ότι ο Έλληνας αθλητής του μήκους και «χρυσός» Ολυμπιονίκης στο Τόκιο πέρυσι, κατέκτησε φέτος το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο ανοιχτού στίβου και παράλληλα έκανε και την καλύτερη επίδοση στον κόσμο για το 2022.

Παρά λοιπόν τα σημαντικά του επιτεύγματα το όνομά του λάμπει... διά της απουσίας του από τη σχετική δεκάδα.

Οι 10 αθλητές που διεκδικούν τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή για το 2022, σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία στίβου, είναι οι εξής:

Αρμάντ Ντουπλάντις Σουηδία άλμα επί κοντώ

Κρίστιαν Τσεχ Σλοβενία δισκοβολία

Ελιούντ Κιπτσόγκε Κένυα μαραθώνιος

Αλισον ντος Σάντος Βραζιλία 400μ. εμπόδια

Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν Νορβηγία 1.500μ.

Πέδρο Πιτσάρδο Πορτογαλία τριπλούν

Γκραν Χάλογουεϊ ΗΠΑ 110μ. εμπόδια

Νόα Λάιλς ΗΠΑ 200μ.

Αντερσον Πίτερς Γρενάδα ακοντισμός

Σουφιάν Ελ Μπακαλί Μαρόκο στιπλ

