Στίβος: Το ψηφοδέλτιο της ΑΚΑΣ

Η ΑΚΑΣ με ιδιαίτερη ικανοποίηση και περηφάνια ανακοίνωσε τους υποψηφίους που θα υποστηρίξει στις επερχόμενες αρχαιρεσίες του Σ.Ε.Γ.Α.Σ.
Αναλυτικά:
«ΓΝΩΣΗ ΠΕΙΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
· Από τα σωματεία
· Για τον σωματειακό αθλητισμό
ΕΝΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ: Πλήρες για να καλύψει όλες τις αιρετές θέσεις αποτελούμενο από στελέχη με ειδικό βάρος.
ΜΕ:
· Πανελλαδική εκπροσώπηση
· Πολλά ένσημα στην εθελοντική προσφορά
· Παλιούς αθλητές
· Επιστήμονες
· Επιχειρηματίες
· Αιρετούς στο Κοινοβούλιο και στην Αυτοδιοίκηση
· Προέδρους Σωματείων και Ενώσεων
· Υποψήφιους με έντονη κοινωνική δράση
ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕΓΑΣ
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΡΟΕΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Σ.Ε.Γ.Α.Σ
ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΣΤΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΓΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ
ΔΗΜΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ PHD Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΣΕΓΑΣ, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Φ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΤΑΥΡΟΥ-ΜΟΣΧΑΤΟΥ.ΠΡΩΗΝ ΑΘΛΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΙΒΟΥ.
ΑΡΓΕΙΤΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.
Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΣΕΓΑΣ, ΜΕΛΟΣ ΕΟΕ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΓΣ ΤΑ ΛΥΚΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ.ΠΡΩΗΝ ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΙΒΟΥ.
ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΣΕΡΡΩΝ Γ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΣΕΓΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 2016 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 2012-2016 ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.ΣΕΓΑΣ., ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ.
ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ Δ.Σ. ΣΕΓΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΣΟΕΕ. ΠΡΩΗΝ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.
ΧΑΧΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΑΝ. ΤΑΜΙΑΣ ΔΣ ΣΕΓΑΣ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. ΑΠΟ ΤΟ 2004 ΕΩΣ ΤΟ 2020 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ΜΕΛΟΣ Δ.Σ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΖΕΥΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΝΙΠΠΕΑΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΟΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΜΕ ΠΙΕΡΙΑΣ 2004-2006. ΑΙΡΕΤΟΣ ΣΤΟ ΑΠΥΣΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2006-2008. ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΕΓΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2012-2021.
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΕΓΑΣ,
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ.
ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 1995 ΕΩΣ ΤΟ 1999 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΒΕΡΣΑΣ (ΟΠΕ) ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.
ΑΠΟ ΤΟ 1999-2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ.
ΜΙΛΑΕΙ ΑΠΤΑΙΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ.
ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΕΓΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 2015
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 2011 ΕΦΟΡΟΣ ΣΤΙΒΟΥ.
ΠΕΤΣΟΥΛΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΣΕΓΑΣ,ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2004-2012. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 2008-2012.ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΓΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ.ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ.
ΒΑΡΕΛΗ ΖΩΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ,
ΠΡΩΗΝ ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΙΒΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ ΤΟΥ ΟΑΚΑ ΩΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 2016-2019.
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Κ.Ο.Ε ΤΟΥ ΥΠ.Ε.Π.Θ ΚΑΙ ΤΗΣ Ο.Ε ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΥΠ.Ε.Π.Θ.
.ΔΙΕΤΕΛΕΣΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΡΙΑ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΑΟ ΚΑΙ Ε.Γ.Σ.ΑΘΗΝΩΝ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ,ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ
ΒΙΝΑΤΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ.
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.
ΓΙΑΤΡΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΤΙΒΟΥ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΒΟΥ ΕΠΙ ΣΕΙΡΑ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΒΟΥ ΤΟΥ Γ.Σ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ.
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ ΕΑΚ ΧΑΝΙΩΝ1993-1995 ΚΑΙ 2011-2015 ΩΣ Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΡΟΣ
.ΙΔΡΥΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΗΤΙΝΓΚ ΧΑΝΙΑ 2011-2018 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΙΝΓΚ «ΧΑΝΙΑ-ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΑ» ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ BRONZE ΤΩΝ ΜΗΤΙΝΓΚ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΖΗΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ,ΛΥΚΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟ ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ.
ΚΑΤΟΧΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΣΠΑΙΤΕ
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΠΥΣΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2006 ΈΩΣ 2017
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 2006-2007
ΘΕΜΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΣΤΑ ΤΕΦΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1990-1995 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2007-2012. ΔΙΕΤΕΛΕΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2012-2014. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Σ.Β.Ε. ΑΠΟ ΤΟ1998-2006.
ΜΕΛΟΣ ΚΕΑΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 2004-2007.
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΩΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 1997-2007-2009.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΕΡΓΙΝΑ»
ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΕΓΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1997 έως 2004- ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ- ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1991-92.ΜΕΛΟΣ ΕΣΗΕΑ.
ΚΑΦΦΕΣ ΗΛΙΑΣ.
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ,ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΥΡΤΙΛΗ»..
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2012-2016.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2016-2021 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ.
ΚΙΒΡΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΡΩΗΝ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΤΙΒΟΥ.ΔΙΕΤΕΛΕΣΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟΝ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΦΣΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΑΝΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΓΛΑΣΚΩΒΗΣ.
ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε, ΑΞΟΝΑΣ ΜΒ ΑΤΕΒΕ ΚΑΙ ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ..
ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ-ΠΑΣΕΒΙΠΕ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. ΣΕΒ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ&ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ.
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ ΕΛΚΕΠΑ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΑΡΑΒΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΧΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ.
ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 2002 ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 2008 ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΣΔΟΕ,
ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ.
ΠΡΩΗΝ ΑΘΛΗΤΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΜΕΛΟΣ Ο.Ε. ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.ΠΡΩΗΝ ΑΘΛΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΟΝΙΚΗΣ.
.ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΣΤΑ ΤΕΦΑΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΡΙΨΕΙΣ.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΤΕΩΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΣ ΔΡΑΜΑΣ Ο ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ.
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΕΡΓΩΝ.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΧΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ. ΔΙΕΤΕΛΕΣΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ ΣΑΜΟΥ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΓΣ ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ.
24. ΤΣΙΦΤΣΟΓΛΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΣΤΑ ΤΕΦΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ–ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 1980-1995
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΨΗΛΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1997-2011-ΑΡΧΙΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 1983-84 ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ 2008-2009.
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΩΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ ΤΟΥ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΑ 1996-ΣΥΔΝΕΥ 2000 ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ 2004.
ΔΙΕΤΕΛΕΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΠΡΩΗΝ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΤΙΒΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
25.ΧΑΣΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ,ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ.ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
26.ΧΑΤΖΑΤΟΥΡΙΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ 1998 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ.
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΕΚΑΔΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 2016 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ «NEA SMYRNI HISTORIC RUN”
ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 2015 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ.
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΔΡΟΜΕΑΣ.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο.Ε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΕΒΑΣΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1975 -2004).
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΕΚΑΘΛΟΥ (1968-1975)
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΚΑΘΛΟΥ ΜΕ 7.043 (1970) ΚΑΙ 7.312 (1972) ΒΑΘΜΟΥΣ.
ΒΑΛΚΑΝΙΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΕΚΑΘΛΟΥ (1972). ΜΕΣΟΓΕΙΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΕΚΑΘΛΟΥ (1971). ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ (1997-2012) και ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (2012- ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ).
ΕΚΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (2001 - 2012 ). ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΣΤΙΒΟΥ (2001 - 2007).
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΤΙΒΟΥ (ΑΘΗΝΑ 2006)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΤΩΝ GRAND PRIX ΣΤΙΒΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΙΒΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005).»