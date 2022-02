Τελικός τουρνουά Αγίας Πετρούπολης: Σάκκαρη-Κονταβέιτ 1-0 σετ (7-5, 2-0)

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Novasports 6) η μεγάλη μάχη της Μαρίας Σάκκαρη (Νο 7) με την Ανέτ Κονταβέιτ (Νο 9) στον τελικό του τουρνουά της Αγίας Πετρούπολης (WTA 500).

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια όλων των εποχών φιλοδοξεί να πάρει τη νίκη απέναντι στην Εσθονή αντίπαλό της, προκειμένου να φτάσει στην κατάκτηση του δεύτερου τίτλου της καριέρας της.

Η Μαρία πήρε την πρόκριση στον τελικό, επικρατώντας το Σάββατο με 2-1 σετ (6-4, 6-7(4), 6-4) της αξιόμαχης, Ιρίνα-Καμέλια Μπέγκου (Νο 56 στον κόσμο).

Από τη μεριά της η Κονταβέιτ κατέκτησε το εισιτήριο για τον καταληκτικό αγώνα του τουρνουά, νικώντας με 2-0 σετ την Γέλενα Οσταπένκο (Νο 25), στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό.

Σε τελικό η Σάκκαρη και η Κονταβέιτ βρέθηκαν αντιμέτωπες στην Οστράβα πέρυσι, όπου το Νο9 της παγκόσμιας κατάταξης είχε κερδίσει, ενώ τελευταία φορά είχαν αναμετρηθεί στον ημιτελικό του WTA Finals, με την Κονταβέιτ να επικρατεί 2-1.

Συνολικά η μεταξύ τους προϊστορία είναι απόλυτα μοιρασμένη, καθώς μετρούν η κάθε μία από έξι νίκες σε 12 συνολικά ματς, που έχουν αναμετρηθεί.

Η Σάκκαρη μπήκε πολύ δυνατά στο κορτ και, παίζοντας αρκετά επιθετικά όταν σέρβιρε, κυνήγησε από την αρχή το break.

Σε δύο περιπτώσεις έφτασε πολύ κοντά σε αυτό, ωστόσο η Εσθονή, η οποία ξεκάθαρα σημάδευε το backhand της Μαρίας στο ξεκίνημα του αγώνα, κατάφερε να κρατήσει το σερβίς της.

Μάλιστα η Κονταβέιτ στο έκτο game πέτυχε αυτή το break, παίρνοντας ξεκάθαρα το «πάνω χέρι» στο σετ, καθώς στη συνέχεια, υπερασπιζόμενη το σερβίς της, έφτασε στο 5-2.

Η Σάκκαρη όμως, αν και ήταν στριμωγμένη στα σχοινιά, δεν είχε πει την τελευταία της λέξη.

