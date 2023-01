Τένις - United Cup: Οι ΗΠΑ κατέκτησαν το τρόπαιο, 3-0 την Ιταλία

Ο Τέιλορ Φριτς νίκησε με 7-6(4) 7-6(6) τον Ματέο Μπερετίνι, βοηθώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες να φτάσουν στο ανυπέρβλητο προβάδισμα 3-0 επί της Ιταλίας στον τελικό του εναρκτήριου τουρνουά United Cup, και να σφραγίσουν τον τίτλο.

«Είναι υπέροχο. Είναι εκπληκτικό για την ομάδα να κερδίζει αυτό το τουρνουά . Ήρθαμε με πολύ μεγάλες ελπίδες, ή τουλάχιστον είχα εγώ, για το τουρνουά», είπε ο Φριτς. «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρέθηκα σε αυτή τη θέση για να κλείσω τον αγώνα».

Μπαίνοντας στον τρίτο αγώνα οι ΗΠΑ ήταν μπροστά με 2-0 και χρειαζόταν μία ακόμη νίκη για να κατακτήσουν το τουρνουά των 15 εκατομμυρίων δολαρίων, κάτι πυο κατάφερν με τον Φριτς πυροδοτώντας ξέφρενους πανηγυρισμούς στην πλευρά του γηπέδου και στις κερκίδες.

