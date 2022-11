Τένις: «Αέρας» στα ημιτελικά ο Τζόκοβιτς και περιμένει... Τσιτσιπά

Ο υπερασπιστής του τίτλου, Νόβακ Τζόκοβιτς, συνέτριψε τον Ιταλό Λορέντζο Μουσέτι (Νο23 στην παγκόσμια κατάταξη) με 6-0, 6-3 και επιστρέφει στα ημιτελικά του Paris Masters 1000 για όγδοη φορά. O Σέρβος και Νο7 στον κόσμο θα αντιμετωπίσει το Σάββατο (5/11) τον Στέφανο Τσιτσιπά (5ος) ή τον Αμερικανό Τόμι Πολ (31ος).

Εμφανώς διψασμένος για αγώνες και νίκες στο τέλος αυτής της σεζόν, στην οποία βρέθηκε... παραγκωνισμένος από την άρνησή του να κάνει το εμβόλιο κατά του Covid-19, ολοκλήρωσε το πρώτο σετ σε 24 λεπτά, χωρίς να δώσει την παραμικρή ευκαιρία στον νεαρό αντίπαλό του (20 ετών).

