Tένις: Πρώτος τίτλος ΑΤΡ για τον Κοκκινάκη στην Αδελαΐδα!

Η εξαιρετική εβδομάδα του Θανάση Κοκκινάκη (Νο145) στο Adelaide International 2 έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο, με τον ίδιο να κατακτά τον παρθενικό ΑΤΡ τίτλο της καριέρας του, κερδίζοντας τον Γάλλο Άρθουρ Ρίντερνεχ με 6-7(6), 7-6(5), 6-3.

Ο τελικός ήταν μια πραγματική μάχη που κράτησε σχεδόν τρεις ώρες με τους δύο τενίστες να μην φτάνουν σε break point στα δύο πρώτα σετ, τα οποία κατέληξαν στο tie-break.

O Κοκκινάκης έδειξε χαρακτήρα καθ’ όλη τη διάρκεια του ματς και με πολύ καλά ποσοστά στα σερβίς (90% κερδισμένοι πόντοι από 1ο σερβίς) δεν άφησε περιθώρια στον αντίπαλο του να τον απειλήσει.

Το καθοριστικό break ήρθε για τον Ελληνοαυστραλό στο 1ο game του 3ου σετ και από εκεί και πέρα τα πράγματα ήταν πιο εύκολα με τον ίδιο να το κλείνει στο 6-3.

Αυτός ήταν ο πρώτος τίτλος σε ATP διοργάνωση για τον Κοκκινάκη, που έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη σεζόν φτάνοντας σε ημιτελικό και τίτλο στα δύο πρώτα τουρνουά του για το 2022.

Μάλιστα, με αυτή τη νίκη κατάφερε να σκαρφαλώσει 42 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη και από τη Δευτέρα (17/1) θα βρίσκεται στο Νο103 του κόσμου.

Welcome to the trophy club, @TKokkinakis 🏆



The world No.145 wins his maiden ATP Tour title, defeating Arthur Rinderknech 6-7(6) 7-6(5) 6-3 to be crowned the 2022 #AdelaideTennis men's singles champion.



Next: #AusOpen pic.twitter.com/baem5VjkpJ