Τένις: Στον δεύτερο γύρο του US OPEN ο Τσιτσιπάς

Επιβλητικός ήταν στον πρώτο γύρο του US OPEN ο Στέφανος Τσιτσιπάς με τον πρωταθλητή μας να επικρατεί με 3-0 του Ισπανού Τόμι Ρομπρέδο.Μετά την Σάκκαρη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του US OPEN. Ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν το φαβορί απέναντι στον Ισπανό Τόμι Ρομπρέδο, το έδειξε και στον αγώνα και έφτασε στη νίκη με 3-0 (3-6, 6-7 (1-7), 4-6) και πλέον θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον 22χρονο Ρώσο νούμερο 36 στον κόσμο Ντανίλ Μεντβέντεβ ο οποίος κέρδισε τον Ντονσκόι με 3-0.Ο Τσιτσιπάς δυσκολεύτηκε μόνο στο δεύτερο σετ, ωστόσο στο τάι μπρέικ έκανε περίπατο κερδίζοντάς το με 7-1. Στα υοπόλοιπα δύο και ειδικά στο πρώτο, ήταν καλύτερος και έφτασε στη νίκη, συνεχίζοντας στο US OPEN.