Τόκιο 2020: Ολλανδός ποδηλάτης συγκρούστηκε με αξιωματούχο στην προπόνηση

Οι Ολλανδοί και η ποδηλασία είναι μια περίπλοκη ιστορία, από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο...

Μετά το «χάος» με την Άνεμιεκ Φαν Φλούτεν, που πίστευε ότι είχε νικήσει στον αγώνα δρόμου των Γυναικών αλλά ήταν δεύτερη στη γραμμή τερματισμού και την πτώση του Μάθιου φαν ντερ Πόελ στην ορεινή ποδηλασία, σειρά πήρε ο πρωταθλητής στο BMX, Νικ Κίμαν, που ήταν θύμα ατυχήματος, όπως κι ένας γιαπωνέζος αξιωματούχος.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2015 δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα ένα βίντεο προπόνησης στο Τόκιο, όπου φαίνεται να χτυπάει ένα μέλος των αξιωματούχων που βρισκόταν στην πίστα (με τα πόδια), ενώ εκείνος είχε πλήρη ταχύτητα.

Λίγο πριν ο Κίμαν χτυπήσει τον αξιωματούχο, ένα τρίτο άτομο ακούγεται να φωνάζει «προσέξτε» πολλές φορές, δυστυχώς χωρίς να καταφέρει να αποτρέψει το συμβάν. Από τη σύγκρουση χτύπησε σοβαρά ο αξιωματούχος, ενώ ο Ολλανδός αθλητής κατέληξε στο έδαφος.

«Αυτό συνέβη σήμερα», σχολίασε ο Κίμαν. «Χτύπησα έναν αξιωματούχο που ήθελε να περάσει τη δεύτερη ευθεία. Ελπίζω ότι είναι εντάξει. Το γόνατό μου πονάει, αλλά θα κάνω το καλύτερο δυνατό. Καλύτερα να είμαι έτοιμος για την Πέμπτη. Ευχαριστώ όλους για τις δημοσιεύσεις».

So this is what happened today. 💣 Hit an official that wanted to cross the 2nd straight. Hope the official is O.K. My knee is sore, but will do my best to be ready for Thursday! Thanks everyone for the messages, appreciate it! ❤️ pic.twitter.com/QOdJ2r0usT