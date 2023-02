Τουρνουά Ρότερνταμ: Στέφανος Τσιτσιπάς-Γιανίκ Σίνερ 0-1 σετ (4-6, 0-2)

Με στόχο τη νίκη, που θα του χαρίσει το εισιτήριο στα προημιτελικά του «ABN AMRO Tournament», στο Ρότερνταμ ο Στέφανος Τσιτσιπάς (No 3) διασταυρώνει τα ξίφη του αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 6) με τον Γιανίκ Σίνερ (Νο14).

O νικητής του συγκεκριμένου ζευγαριού θ΄ αντιμετωπίσει στους «8» τον Ελβετό Σταν Βαβρίνκα.

O κορυφαίος Έλληνας τενίστας προκρίθηκε στη φάση των «16», επικρατώντας με 2-0 (7-5, 6-1) τουΕμίλ Ρουουσουβουόρι, ενώ από τη μεριά του ο Ιταλός έκαμψε με 2-1 σετ (6-2, 3-6, 6-1) την αντίσταση του Γάλλου, Μπενζαμέν Μπονζί (Νο48).

Αυτή θα είναι η 7η φορά που θα κοντραριστούν οι δύο τενίστες, με το σκορ να είναι στο 5-1 υπέρ του Τσιτσιπά. Τελευταία φορά έπαιξαν φέτος στους «16» του Αυστραλιανού Όπεν. Εκεί επικράτησε ο Έλληνας τενίστας με 3-2 σετ.

Ο Στέφανος το 2023 έχει παίξει σε 14 παιχνίδια και έχει ρεκόρ 13 νίκες και 1 ήττα. Στον γύρο που προηγήθηκε απέκλεισε με 2-0 σετ τον Εμίλ Ρουσουβουόρι. Στα 10 τελευταία έχει 9-1.

Ο Γιανίκ από την άλλη, έχει παίξει σε 12 παιχνίδια και έχει ρεκόρ 10 νίκες και 2 ήττες. Προέρχεται από την κατάκτηση του τίτλου στο τουρνουά που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο Μονπελιέ.

To πρώτο σετ... γλίστρησε από τα χέρια του Τσιτσιπά και κατέληξε σε εκείνα του Σίνερ, καθώς ο Ιταλός κατάφερε να κάνει τo break στο ένατο game, με τον Ιταλό στη συνέχεια να υπερασπίζεται το σερβίς του και να φτάνει στο 6-4, παίρνοντας έτσι προβάδισμα πρόκρισης έναντι του «Στεφ».

And the first set goes to… @janniksin ! ✊ The 21-year-old has bagged three consecutive games to put Tsitsipas in trouble: 6-4. #abnamroopen pic.twitter.com/9M6AwK2OvB

Tsitsipas and Sinner just recently played five sets at the Australian Open. 😯



Tsitsipas prevailed in that encounter and has won 5️⃣ of 6️⃣ career meetings with last week’s Montpellier champion.



It’s 2-all in the opening set at the #abnamroopen. 🤓 pic.twitter.com/61YPFklFQr